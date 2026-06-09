Pagare le tasse diventerà un’operazione automatica, simile al pagamento di una bolletta telefonica o energetica. È questa la principale innovazione prevista dalla nuova convenzione tra Ministero dell’Economia e Agenzia delle Entrate per il triennio 2026-2028, che punta a trasformare profondamente il rapporto tra cittadini e fisco.

Il sistema riguarderà soprattutto imposte ricorrenti, pagamenti rateizzati e scadenze già programmate. Il contribuente potrà autorizzare l’addebito diretto sul proprio conto corrente, comunicando l’IBAN all’Agenzia delle Entrate. Alla scadenza, il sistema genererà automaticamente il modello F24 e preleverà la somma dovuta senza intervento manuale del cittadino.

Portale digitale e delega unica per i contribuenti

La trasformazione digitale coinvolgerà anche il portale dell’Agenzia delle Entrate, che sarà riorganizzato per offrire un’interfaccia personalizzata in base al profilo dell’utente, come lavoratore dipendente, pensionato o titolare di partita IVA. Ogni contribuente potrà così visualizzare in modo immediato scadenze, documenti e adempimenti fiscali.

Novità anche per chi si affida a commercialisti o CAF. Verrà introdotta la cosiddetta “delega unica”, che sostituirà la molteplicità di autorizzazioni attualmente necessarie. Con un solo documento firmato sarà possibile consentire al professionista di gestire tutte le pratiche fiscali online, inclusa la dichiarazione dei redditi precompilata.

Dichiarazione precompilata sempre più completa

La dichiarazione dei redditi precompilata sarà ulteriormente ampliata grazie all’integrazione di nuovi flussi informativi. L’amministrazione finanziaria incrocerà banche dati interne e comunicazioni provenienti da soggetti terzi, riducendo così gli errori e la necessità di correzioni da parte dei contribuenti.

L’obiettivo è rendere il sistema sempre più automatico e preciso, con un minor margine di intervento manuale e una maggiore standardizzazione dei dati fiscali.

Controlli fiscali con intelligenza artificiale

Accanto alla semplificazione, la convenzione prevede un rafforzamento della lotta all’evasione fiscale attraverso strumenti tecnologici avanzati. L’Agenzia delle Entrate utilizzerà sistemi di analisi predittiva per individuare anomalie e comportamenti sospetti prima che maturino i termini di prescrizione.

Tra le tecnologie impiegate figurano il machine learning per riconoscere schemi ricorrenti di rischio, il text mining per analizzare documenti testuali e la network analysis per mappare relazioni e flussi finanziari tra soggetti. Un sistema integrato che punta a rendere i controlli più rapidi, mirati ed efficaci.