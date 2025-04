Maserati annulla la versione elettrica della MC20: scarsa domanda, preferita la benzina, si doveva chiamare Folgore

Maserati ha annullato i piani per una versione elettrica della sua auto sportiva MC20 a causa della scarsa domanda prevista, ha affermato la casa automobilistica di lusso in difficoltà.

La MC 20 Folgore avrebbe dovuto debuttare quest’anno, ricorda Reuters.

Maserati ha preso la decisione a causa delle prospettive commerciali, con pochi veicoli che dovrebbero essere venduti nei prossimi anni, ha affermato un portavoce di Maserati in una dichiarazione via e-mail

Chi guida Maserati vuole la benzina

Secondo le ricerche di mercato, i clienti della MC20 preferiscono i potenti motori a benzina e “non sono pronti a passare ai BEV (veicoli elettrici a batteria) in un futuro prevedibile”, ha aggiunto il portavoce.

Lanciata nel 2020, la MC20 da 630 cavalli è prodotta nella città natale di Maserati, Modena, nel nord Italia, e ha un prezzo iniziale di circa 240.000 euro (262.000 $).

La ​​notizia è arrivata dopo che Stellantis, in un incontro con i sindacati a novembre, ha rifiutato di confermare i piani di elettrificazione precedentemente annunciati, apre una nuova scheda per Maserati.

Il marchio ha venduto solo 11.300 veicoli l’anno scorso, in calo rispetto ai 26.600 del 2023, con una perdita operativa rettificata di 260 milioni di euro (284 milioni di $).

Una Ferrari elettrica

La ​​casa automobilistica sportiva italiana Ferrari lancerà il suo primo EV a ottobre, mentre la rivale Lamborghini, parte del gruppo Volkswagen, lancerà il suo primo EV nel 2029. Porsche, nota Reuters, offre modelli EV dal 2019.

La gamma Maserati include versioni EV della coupé GranTurismo e della sua versione decappottabile GranCabrio, nonché del SUV Grecale.

A parte la GT2 Stradale, una derivazione della MC20, prevista per il primo trimestre, Maserati non ha in programma nuovi lanci di modelli, con Stellantis che sta esaminando il piano aziendale del marchio dopo che è stato sospeso l’anno scorso