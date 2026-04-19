La fragile tregua tra Iran e Stati Uniti continua a influenzare i mercati internazionali, alimentando un’altalena dei prezzi delle materie prime che si riflette direttamente sulle spese quotidiane degli italiani. Secondo un’analisi di Facile.it, l’instabilità geopolitica sta già producendo effetti significativi su bollette, carburanti, mutui e assicurazioni, con aumenti diffusi destinati a pesare sui bilanci familiari nei prossimi mesi.

Bollette luce e gas in forte aumento

Le previsioni indicano un incremento medio del 12% per le famiglie con contratti indicizzati. Nei prossimi 12 mesi la spesa complessiva per luce e gas potrebbe raggiungere i 2.711 euro, contro i 2.427 euro stimati prima del conflitto. Il gas registra l’aumento più rilevante, passando a 1.834 euro rispetto ai 1.617 precedenti, mentre la luce salirebbe a 877 euro. Anche il raffrescamento estivo preoccupa: l’uso dei condizionatori potrebbe costare il 19% in più rispetto al 2025.

Carburanti: benzina e diesel più costosi

Nonostante il taglio temporaneo delle accise, i carburanti restano su livelli elevati. Un automobilista che percorre 10.000 km l’anno spenderà circa 1.177 euro in benzina (+7%) e 1.190 euro in diesel (+26%). L’impatto è ancora più evidente nel trasporto merci: un camion su tratte di 3.000 km passa da 1.283 a 1.622 euro di spesa in diesel.

Mutui variabili: rate in crescita

Anche il mercato dei mutui risente della situazione economica. L’Euribor è tornato a salire, con un aumento della rata media di circa 6 euro ad aprile 2026. Le previsioni indicano ulteriori rialzi fino a 662 euro entro fine anno, con un incremento complessivo di quasi 50 euro per i mutui variabili standard.

Rc Auto e rischio inflazione

Il comparto assicurativo potrebbe essere il prossimo a subire aumenti. L’esperienza della guerra in Ucraina mostra come l’inflazione possa far crescere i premi fino al 18%. Con un premio medio attuale di 643,97 euro, un aumento del 15% porterebbe a un rincaro di circa 96 euro. L’andamento dei prezzi dell’energia e delle materie prime resta quindi determinante per il futuro delle tariffe.