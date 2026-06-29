Con la diffusione dei pagamenti digitali, sempre più persone ricevono regali in denaro attraverso bonifici bancari. Succede in occasione di matrimoni, lauree, comunioni, compleanni o altri eventi importanti. Si tratta di una pratica ormai comune, ma che spesso genera dubbi tra i contribuenti.

La domanda più frequente riguarda il possibile intervento dell’Agenzia delle Entrate: un bonifico ricevuto da un parente o da un amico può essere considerato un reddito e quindi essere tassato? La risposta, in linea generale, è no. Tuttavia, in caso di controlli, potrebbe essere necessario dimostrare l’origine della somma ricevuta.

Perché i regali non sono considerati reddito

La normativa fiscale italiana distingue chiaramente tra un guadagno e una donazione. Un reddito nasce da un’attività lavorativa, professionale o commerciale e rappresenta il corrispettivo di un bene o di un servizio. Per questo motivo deve essere dichiarato e assoggettato a tassazione.

Un regalo in denaro, invece, è un atto di liberalità. Non esiste una prestazione in cambio e manca quindi il presupposto che genera il reddito imponibile. Le somme ricevute come dono da parenti o amici non devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi e non sono soggette a tassazione.

Ciò non significa però che il contribuente possa ignorare completamente la documentazione relativa ai trasferimenti ricevuti.

Come funzionano i controlli dell’Agenzia delle Entrate

Negli ultimi anni i controlli fiscali sono diventati più sofisticati grazie all’incrocio dei dati provenienti dagli istituti bancari. Questo non significa che ogni bonifico venga considerato sospetto, ma movimenti particolarmente elevati o non coerenti con il reddito dichiarato possono attirare l’attenzione del Fisco.

In questi casi l’Agenzia delle Entrate potrebbe chiedere chiarimenti sulla provenienza delle somme accreditate sul conto corrente. Il contribuente dovrà quindi essere in grado di dimostrare che si tratta di una donazione e non di compensi derivanti da attività lavorative non dichiarate.

Le prove utili per evitare contestazioni

Per tutelarsi è consigliabile adottare alcune semplici precauzioni. Una delle più importanti riguarda la causale del bonifico. Specificare chiaramente il motivo del trasferimento, ad esempio “regalo di matrimonio” o “dono per laurea”, può aiutare a ricostruire successivamente la natura dell’operazione. È inoltre opportuno conservare gli estratti conto e le ricevute dei bonifici. Questi documenti permettono di collegare il trasferimento a un determinato evento e di dimostrarne la tracciabilità.

Anche documenti come certificati di laurea, atti di matrimonio o altri attestati relativi alla ricorrenza possono risultare utili in caso di verifica.

Nessuna tassa sui regali, ma serve prudenza

Ricevere un regalo in denaro da un familiare o da un amico non comporta alcun obbligo fiscale e non genera automaticamente tasse da pagare. Il problema può nascere soltanto nel momento in cui il Fisco richiede chiarimenti sui movimenti registrati sul conto corrente.

Per questo motivo è fondamentale conservare la documentazione necessaria e prestare attenzione alla tracciabilità delle operazioni. Con le dovute accortezze, i bonifici ricevuti per occasioni speciali possono essere gestiti senza particolari preoccupazioni, evitando il rischio di contestazioni future e dimostrando facilmente che si tratta di semplici regali e non di redditi nascosti.