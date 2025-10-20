Ci siamo davvero: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) ha annunciato che da mercoledì 22 ottobre 2025, alle ore 12, sarà possibile presentare le domande per ottenere il bonus auto elettriche. Si tratta di una misura prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e finanziata con fondi europei, pensata per sostenere la transizione ecologica e il rinnovo del parco auto circolante in chiave sostenibile.

L’iniziativa, inizialmente prevista per il 15 ottobre, ha subito un lieve rinvio per consentire un accesso più ordinato alla piattaforma informatica e per permettere ai cittadini di familiarizzare con la procedura, grazie anche ai due video tutorial pubblicati dal Ministero. “Lo sportello online per la presentazione delle domande sarà ufficialmente aperto il 22 ottobre 2025 alle ore 12”, ha confermato il Mase in una nota. L’obiettivo è chiaro: favorire la mobilità a zero emissioni e accompagnare cittadini e microimprese nella sostituzione dei vecchi veicoli inquinanti con mezzi elettrici di nuova generazione.

Gli importi e i requisiti per accedere

Il decreto incentivi 2025, approvato l’8 agosto e pubblicato in Gazzetta a settembre, mette a disposizione 597 milioni di euro. Gli incentivi variano in base al reddito: fino a 11.000 euro per i cittadini con Isee sotto i 30.000 euro, e fino a 9.000 euro per chi si trova nella fascia tra 30.000 e 40.000 euro. Le microimprese potranno ottenere un contributo fino al 30% del prezzo del veicolo, con un tetto massimo di 20.000 euro, per l’acquisto di veicoli commerciali leggeri elettrici delle categorie N1 e N2.

Per beneficiare del bonus sarà obbligatorio rottamare un veicolo termico Euro 5 o inferiore, di cui il richiedente risulti intestatario da almeno sei mesi. È inoltre previsto un meccanismo “anti furbetti”, che limita la possibilità di richiedere l’incentivo a un solo componente per nucleo familiare. L’iniziativa è riservata ai residenti nelle “aree urbane funzionali” (Fua) individuate dall’Istat, ovvero città con almeno 50mila abitanti o aree metropolitane con forte mobilità pendolare.

Come presentare la domanda passo dopo passo

Dal 22 ottobre alle ore 12 sarà possibile accedere alla piattaforma Sogei per compilare la richiesta. Gli utenti dovranno entrare con Spid o Carta d’identità elettronica (Cie), scegliere se partecipare come persona fisica o microimpresa e seguire le istruzioni dei video tutorial disponibili sul sito del Ministero.

Durante la procedura sarà necessario inserire i dati anagrafici, la targa del veicolo da rottamare, un’autocertificazione dei requisiti (come la residenza in un’area Fua o l’iscrizione al registro delle imprese) e indicare se lo sconto sarà utilizzato per sé o per un familiare convivente.

Una volta completata la domanda, la piattaforma genererà un voucher digitale con QR code e codice a barre, da stampare o salvare in formato PDF. Il bonus dovrà essere utilizzato presso la concessionaria entro 30 giorni, altrimenti perderà validità.