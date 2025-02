Per chi vuole sposarsi quest’anno ci sono diverse agevolazioni e bonus previsti dalle normative, ecco quali sono.

Gli ultimi dati disponibili testimoniano una certa ripresa dei matrimoni rispetto al crollo verticale avvenuto in occasione della pandemia. Adesso per le coppie che intendono coronare il loro sogno d’amore nel 2025 ci sono dei bonus, o meglio delle agevolazioni da sfruttare in maniera indiretta. Qualche anno fa – nel 2022 – qualcuno aveva avanzato l’idea di un bonus per chi si sposava in chiesa.

Le polemiche che si scatenarono dopo questa proposta però spinsero ad accantonare rapidamente questa ipotesi che prevedeva 4 mila euro di incentivo per chi convolava a nozze con il rito religioso. Vediamo allora quali sono i bonus indiretti e le agevolazioni su cui le coppie di sposini possono fare affidamento nel giorno più bello della loro vita.

Bonus matrimonio 2025: ecco come avere le agevolazioni destinate a chi si sposa

In prima fila tra le agevolazioni per i neo sposi c’è sicuramente il congedo matrimoniale straordinario concesso dall’Inps. Parliamo di una misura destinata a una platea ben specifica di lavoratori e a chi risulta inoccupato alla data del matrimonio, senza poter usufruire del congedo matrimoniale retribuito riconosciuto dal datore di lavoro. Si tratta di 7 giornate di lavoro retribuite concesse a chi possiede alcuni requisiti.

Per beneficiare del congedo matrimoniale straordinario bisogna avere la qualifica di operaio, apprendista, lavoratore a domicilio o marittimo di bassa forza non occupato in aziende industriali, artigiane o cooperative, essere un lavoratore non in servizio a causa di malattia; essere disoccupato per almeno 15 dei 90 giorni precedenti il matrimonio e aver lavorato in una delle tipologie di aziende elencate in precedenza.

Bisogna infine aver richiesto l’assegno congedo matrimoniale entro un anno dalla data della celebrazione del matrimonio o dell’unione civile. Il congedo va utilizzato entro trenta giorni dalla data del matrimonio. La domanda va direttamente presentata all’Inps. Come anticipato, strettamente parlando nel 2025 non è stato introdotto alcun bonus matrimonio.

I cittadini potranno ottenere incentivi da altri provvedimenti e iniziative promosse dalle Regioni. In Lazio, ad esempio, i residenti fino a poco tempo fa potevano beneficiare di ‘Nel Lazio con amore’. Questa misura assegnava 2 mila euro alle coppie che si sposavano acquistando da aziende laziali beni e servizi relativi al giorno delle nozze.

Può essere dunque il caso di verificare se la propria Regione ha adottato iniziative analoghe. Ci sono poi i bonus indiretti che possono comunque avvantaggiare le coppie che si sposano quest’anno. Ci riferiamo al bonus casa e al bonus mobili. Ma c’è anche il bonus prima casa under 36, con la garanzia statale per l’accensione di un mutuo.