Parte oggi, 18 marzo, la finestra per richiedere il bonus psicologo, istituito con la recente manovra economica e riformato con il decreto Milleproroghe, per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 maggio. Questo sostegno finanziario è destinato a coprire i costi delle sessioni di psicoterapia mirate a fornire assistenza psicologica a coloro che hanno sperimentato un aumento di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica durante la pandemia Covid e la conseguente crisi economica.

Secondo una recente circolare dell’Inps, le istruzioni operative per individuare i beneficiari del contributo e le modalità di presentazione delle domande e di erogazione sono disponibili sulla webzine FiscoOggi dell’Agenzia delle Entrate. Il massimo importo del bonus è di 1.500 euro per persona e viene concesso una sola volta all’anno a coloro che soddisfano due requisiti: la residenza in Italia e un Isee non superiore a 50.000 euro.

Bonus psicologo: requisiti, importi e graduatorie

L’importo del beneficio varia in base all’Isee. Con un Isee inferiore a 15.000 euro, il contributo massimo è di 1.500 euro; con un Isee compreso tra 15.000 e 30.000 euro, il contributo massimo è di 1.000 euro; mentre con un Isee compreso tra 30.000 e 50.000 euro, il contributo massimo è di 500 euro. Le domande per l’anno 2023 possono essere presentate dal 18 marzo 2024 al 31 maggio 2024, esclusivamente in modalità telematica, tramite il servizio “Contributo sessioni psicoterapia” accessibile sul portale web dell’Inps, utilizzando SPID, Carta di identità elettronica o Carta Nazionale dei servizi, oppure contattando il Contact Center Integrato.

Al termine del periodo di presentazione delle domande, verranno redatte le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, tenendo conto del valore Isee più basso e dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. L’esito della richiesta verrà comunicato tramite SMS e/o email ai recapiti indicati nella sezione “MyINPS” del portale dell’Inps o nella domanda stessa. In caso di accettazione della domanda, verrà comunicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato, da comunicare al professionista per ogni sessione di psicoterapia.