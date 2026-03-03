Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha annunciato i tassi di interesse del nuovo Btp Valore, in collocamento da lunedì 2 a venerdì 6 marzo, salvo chiusura anticipata. Questo titolo di Stato è pensato per i risparmiatori individuali e simili.

Le obbligazioni hanno scadenza a 6 anni e prevedono cedole trimestrali. L’interesse annuo viene diviso in quattro parti e accreditato ogni tre mesi sul conto del risparmiatore. Il meccanismo è quello dello “step-up”, cioè le cedole aumentano a scadenze prestabilite, non rimanendo fisse per tutta la durata.

I tassi minimi garantiti comunicati dal MEF sono:

Anni / Cedola minima garantita

1-2 / 2,50%

3-4 / 2,80%

5-6 / 3,50%

Al termine del collocamento saranno annunciati i tassi definitivi, confermabili o eventualmente aumentati, ma mai ridotti. Chi acquista durante il periodo di collocamento riceverà anche un premio finale extra dello 0,8% sul capitale investito. L’investimento minimo è 1.000 euro, senza limite massimo, e le cedole e il premio sono tassati al 12,5%.

Il rischio e la possibilità di vendita anticipata

Acquistare Btp comporta un rischio limitato: a differenza di azioni o Etf, il capitale viene restituito a scadenza, a condizione che lo Stato non fallisca. I titoli possono essere venduti prima della scadenza, ma il prezzo di mercato può variare. Il collocamento avverrà sulla piattaforma Mot di Borsa Italiana, codice Isin: IT0005696320.

Rendimento per un investimento di 10.000 euro

Investendo 10.000 euro, il rendimento totale netto stimato alla fine dei sei anni sarà 1.490 euro, di cui 70 euro di premio fedeltà.

Anni / Lordo annuo / Netto annuo / Cedola trimestrale netta

1-2 / 250 € / 198,75 € / 49,69 €

3-4 / 280 € / 225 € / 56,25 €

5-6 / 350 € / 286,25 € / 71,56 €

Sintesi totale: Lordo 1.840 €, cedole 1.760 €, premio fedeltà 80 €, netto effettivo 1.490 €.

Simulazione con 50.000 euro

Investendo 50.000 euro, la rendita media mensile netta sarà di circa 103 euro per sei anni.

Anni / Cedola lorda / Netto annuo / Cedola trimestrale netta

1-2 /1.250 € / 993,75 € / 248,44 €

3-4 / 1.400 € / 1.125 € / 281,25 €

5-6 / 1.750 € / 1.431,25 € / 357,81 €

Alla scadenza, l’investitore avrà intascato 7.450 euro netti in cedole e premio fedeltà, più il rimborso del capitale di 50.000 euro. L’investimento protegge dai rischi maggiori e offre rendimenti moderati per gestire i risparmi in modo sicuro.