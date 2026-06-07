Dal 7 giugno 2026 entreranno in vigore in tutta l’Unione Europea le nuove disposizioni sulla trasparenza salariale previste dalla Direttiva UE 2023/970. L’obiettivo principale è garantire una maggiore equità nelle retribuzioni e contrastare il divario salariale tra uomini e donne, imponendo alle aziende criteri più chiari e verificabili nella determinazione degli stipendi.

Le nuove norme rappresentano una svolta significativa nel rapporto tra lavoratori e datori di lavoro, poiché introducono maggiori obblighi informativi e strumenti di tutela contro eventuali discriminazioni economiche.

Più informazioni sugli stipendi e sui criteri di retribuzione

Una delle principali novità riguarda il diritto dei lavoratori a conoscere le retribuzioni medie relative a mansioni equivalenti o di pari valore all’interno della propria azienda. I dipendenti potranno inoltre ottenere informazioni sui criteri utilizzati per definire salari, aumenti e progressioni di carriera.

Anche chi cerca lavoro beneficerà delle nuove regole. Le aziende saranno infatti chiamate a comunicare la fascia retributiva prevista per una posizione già nelle prime fasi della selezione, favorendo una maggiore trasparenza durante il processo di assunzione.

Nuovi obblighi per le imprese

Le imprese dovranno adottare sistemi retributivi basati su criteri oggettivi e documentabili. In caso di differenze salariali significative tra uomini e donne che svolgono attività equivalenti, il datore di lavoro dovrà essere in grado di giustificarle con elementi concreti e verificabili.

Per le aziende di maggiori dimensioni scatteranno inoltre obblighi periodici di rendicontazione sul divario retributivo di genere, con controlli e verifiche da parte delle autorità competenti.

Maggiori tutele per i lavoratori

Tra gli aspetti più rilevanti della riforma vi è l’introduzione di strumenti più efficaci per contrastare eventuali discriminazioni salariali. In caso di controversia, sarà il datore di lavoro a dover dimostrare di aver applicato criteri retributivi corretti e non discriminatori. Questo principio rafforza la posizione dei lavoratori e rende più semplice far valere i propri diritti.

Secondo le istituzioni europee, la maggiore trasparenza contribuirà a ridurre il gender pay gap e a promuovere ambienti di lavoro più equi. Le nuove disposizioni non impongono la pubblicazione delle singole buste paga, ma garantiscono un accesso più ampio alle informazioni retributive necessarie per verificare il rispetto del principio di parità salariale.