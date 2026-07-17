Continuano a salire i prezzi dei carburanti, con la benzina che sulla rete autostradale supera la soglia dei 2 euro al litro. Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, venerdì 17 luglio 2026 il prezzo medio nazionale in modalità self service è di 1,921 euro al litro per la benzina e 2,059 euro per il gasolio. Il giorno precedente i valori erano rispettivamente di 1,911 e 2,040 euro. In autostrada la media sale a 2,010 euro al litro per la benzina e 2,134 euro per il diesel.

A lanciare l’allarme è il Codacons: “L’ondata di rialzi nei prezzi dei carburanti che prosegue ininterrotta da due settimane peserà come un macigno sugli spostamenti estivi degli italiani, e il governo deve intervenire con urgenza varando un nuovo taglio delle accise almeno fino a fine agosto”.

La nota del Codacons

L’associazione sottolinea che “il prezzo medio del gasolio viaggia spedito in autostrada verso i 2,2 euro al litro”, mentre sulla rete ordinaria il diesel è aumentato di 17,7 centesimi dal 3 luglio e la benzina di 11,8 centesimi. “Un pieno di diesel costa quasi 9 euro in più”, spiega il Codacons, chiedendo un intervento per ridurre l’impatto sui bilanci delle famiglie durante le vacanze estive.