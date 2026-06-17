Slitta la dismissione delle carte d’identità cartacee in Italia. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato una proroga che consente ai cittadini di continuare a utilizzare il documento tradizionale fino alla sua naturale scadenza. In precedenza, il passaggio obbligatorio alla Carta d’Identità Elettronica (Cie) era previsto entro il 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di validità riportata sul documento.

La decisione è stata presa anche per alleggerire il lavoro degli uffici anagrafe, che negli ultimi mesi hanno registrato un forte aumento delle richieste per il rilascio della Cie. Molti Comuni si sono trovati in difficoltà nel gestire gli appuntamenti e nel garantire tempi rapidi di consegna ai cittadini.

Cosa cambia per chi possiede ancora il vecchio documento

Con il nuovo provvedimento, le carte d’identità cartacee non ancora scadute continueranno ad avere piena validità fino alla data indicata sul documento. Viene quindi meno la scadenza generalizzata del 3 agosto 2026, che avrebbe imposto la sostituzione anticipata del documento.

Secondo quanto comunicato da Palazzo Chigi, la proroga sarà valida per specifiche finalità e nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano servizi pubblici. Nel frattempo, i cittadini sono comunque invitati a richiedere la Carta d’Identità Elettronica quando possibile.

Nei casi di particolare urgenza, qualora il Comune non riesca a rilasciare tempestivamente la Cie, potrà essere fornito un documento provvisorio sostitutivo in attesa dell’emissione della nuova carta.

Come richiedere la Carta d’Identità Elettronica

La Cie può essere richiesta presso il Comune di residenza o di dimora. Per effettuare la domanda è necessario presentare una fototessera recente in formato cartaceo oppure, se si prenota tramite il portale Agenda Cie, caricare l’immagine in formato digitale.

È inoltre consigliabile portare con sé il codice fiscale o la tessera sanitaria per velocizzare le procedure di registrazione. Il costo per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica è pari a 16,79 euro, ai quali possono aggiungersi eventuali diritti di segreteria previsti dal Comune.

La validità del documento varia in base all’età del titolare: tre anni per i bambini sotto i tre anni, cinque anni per i minori e fino a dieci anni per i cittadini maggiorenni. Per questo motivo, nonostante la proroga, il passaggio alla versione elettronica resta il percorso destinato a sostituire definitivamente il documento cartaceo nei prossimi anni.