Con il caldo estivo aumenta la voglia di un gelato fresco, pratico e pronto da gustare. Tra le tante proposte presenti nei supermercati italiani, scegliere il prodotto migliore non è semplice: oltre al gusto, entrano in gioco ingredienti, valori nutrizionali e qualità complessiva della ricetta.

Per fare chiarezza, Altroconsumo ha analizzato diversi gelati confezionati su stecco disponibili nella grande distribuzione, confrontandone composizione, profilo nutrizionale e qualità degli ingredienti. Il risultato ha sorpreso molti consumatori: nessun prodotto ha raggiunto una valutazione superiore ad “Accettabile” e, soprattutto, tra i primi posti della classifica non compare il celebre Magnum, spesso considerato uno dei gelati confezionati più iconici.

Questo non significa che i prodotti analizzati siano da evitare, ma evidenzia come, anche quando si parla di dessert estivi, esista un ampio margine di miglioramento dal punto di vista nutrizionale.

Come è stato realizzato il test di Altroconsumo

L’indagine ha preso in esame diversi gelati su stecco facilmente reperibili nei supermercati italiani.

La valutazione finale non si basa esclusivamente sulle calorie, ma considera diversi elementi contemporaneamente, tra cui:

qualità e tipologia degli ingredienti;

composizione nutrizionale;

quantità di zuccheri;

presenza di grassi saturi;

equilibrio complessivo del prodotto.

Proprio per questo motivo un gelato meno calorico non risulta automaticamente migliore. Il punteggio finale rappresenta infatti una valutazione globale del prodotto.

Un dato emerge chiaramente: nessuno dei gelati analizzati ottiene un giudizio superiore alla fascia “Accettabile”, segnale che anche i migliori prodotti possono essere consumati con moderazione all’interno di un’alimentazione equilibrata.

I migliori gelati su stecco secondo la classifica

Al primo posto troviamo ben tre prodotti, tutti con 49 punti, il punteggio più alto ottenuto nel confronto.

Carrefour Stecco Limone

Con circa 113 kcal per porzione, conquista il vertice della classifica grazie all’equilibrio generale della composizione.

Algida Liuk

Lo storico stecco al limone raggiunge lo stesso punteggio del prodotto Carrefour. Con circa 108 kcal, conferma di essere una delle alternative più interessanti tra i ghiaccioli cremosi presenti sul mercato.

Gelatelli (Lidl) Limone e Liquirizia

Anche la proposta Lidl ottiene 49 punti. Il particolare abbinamento tra limone e liquirizia convince gli esperti, posizionandosi tra i migliori prodotti analizzati.

I prodotti che seguono in classifica

Subito dietro troviamo altri gelati che ottengono risultati molto vicini ai primi classificati.

Dolciando (Eurospin) Limone e Liquirizia

Con 48 punti e circa 108 kcal, rappresenta una delle migliori scelte tra i marchi della grande distribuzione.

Esselunga Limonero

Ottiene 47 punti, confermandosi tra gli stecchi al limone meglio valutati.

Algida Fior di Fragola

Con 46 punti è il prodotto con il minor contenuto calorico tra quelli presenti nella parte alta della classifica: appena 60 kcal per porzione.

Seguono poi:

Coop Lemoniq (43 punti);

Carrefour Ricoperti Fragola (41 punti);

Gelatelli Lidl Fragola (40 punti);

Dolciando Eurospin Vaniglia e Fragola (40 punti);

Esselunga Vaniglia e Fragola (40 punti).

Anche questi prodotti rientrano nella fascia considerata accettabile secondo il test.

Perché il Magnum non compare tra i migliori

Molti consumatori associano il Magnum a un gelato di qualità superiore, grazie al suo cioccolato e agli ingredienti premium. Tuttavia, il test di Altroconsumo prende in considerazione soprattutto il profilo nutrizionale complessivo, valutando aspetti come:

contenuto di zuccheri;

quantità di grassi saturi;

equilibrio della ricetta;

qualità generale della composizione.

Gelati ricchi di cioccolato, panna e coperture croccanti tendono inevitabilmente ad avere un apporto maggiore di calorie, zuccheri e grassi, fattori che incidono sul punteggio finale.

Questo non significa che siano prodotti “cattivi”, ma semplicemente che risultano meno equilibrati dal punto di vista nutrizionale rispetto ad alcune alternative più semplici.

Meno calorie non significa automaticamente migliore

Uno degli aspetti più interessanti messi in evidenza dall’analisi riguarda proprio il rapporto tra calorie e qualità. Ad esempio, Algida Fior di Fragola è il gelato meno calorico tra quelli analizzati, ma non è il primo della classifica.

Al contrario, alcuni stecchi al limone con un contenuto energetico leggermente superiore ottengono valutazioni migliori grazie a un insieme più equilibrato di ingredienti e caratteristiche nutrizionali.

Questo conferma che, quando si sceglie un alimento confezionato, è sempre preferibile osservare l’intero profilo nutrizionale anziché concentrarsi esclusivamente sul numero di calorie.

Come scegliere un buon gelato confezionato

Gli esperti ricordano che nessun alimento va demonizzato e che anche un gelato può trovare spazio all’interno di una dieta varia. Per fare una scelta più consapevole può essere utile prestare attenzione ad alcuni elementi dell’etichetta.

Prodotti con liste ingredienti relativamente brevi, quantità moderate di zuccheri e grassi saturi e porzioni contenute rappresentano generalmente alternative più equilibrate.

Anche il momento del consumo fa la differenza: un gelato può essere inserito occasionalmente come dessert o spuntino, senza sostituire abitualmente pasti completi.

Insomma, chi desidera limitare l’apporto calorico può orientarsi verso gli stecchi alla fragola, in particolare Algida Fior di Fragola, che offre appena 60 kcal per porzione.

La conclusione dello studio resta però la stessa: nessun gelato confezionato analizzato supera la valutazione “Accettabile”. Per questo motivo gli esperti consigliano di considerarli un piacere occasionale, da inserire all’interno di uno stile alimentare complessivamente sano ed equilibrato.

In fondo, il gelato continua a essere uno dei simboli dell’estate italiana. Scegliere il prodotto migliore può aiutare a concedersi una pausa fresca e piacevole, senza perdere di vista l’equilibrio della propria alimentazione.