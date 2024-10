Case stregate: ecco a chi devi rivolgerti per comprare un immobile infestato da uno spettro!

Esiste anche un mercato di case stregate: il giusto agente immobiliare può procurare all’interessato una bella dimora infestata da spiriti.

In ogni paesino c’è una vecchia casa stregata, un appartamento abbandonato dall’aspetto sinistro dove pare sia capitato qualcosa di davvero inquietante. Lo stesso succede nelle grandi città, fra palazzoni moderni. E laddove il puro folklore sembra essersi esaurito, intervengono le leggende metropolitane, con le fake news, il revisionismo storico o le strategie di marketing.

L’importante è che ogni luogo possa vantare luoghi dove confinare le più sinistre leggende, i fenomeni inspiegabili e le storie dell’orrore. Per confermarsi come case stregate le abitazioni devono però rivelare anche altre importanti caratteristiche oltre all’aspetto vagamente decadente o misterioso.

Al di là delle cupe e cigolanti porte devono insomma aleggiare dei misteri, delle belle storie da brividi. Qualche strana morte, per esempio, un’antica tragedia, dei sospetti irrisolti. E non guastano polvere e rumori strani, la scarsa illuminazione e l’arrendamento da film horror. Apparizioni e altri fenomeni paranormali, come oggetti che si spostano da soli, pretendono uno scenario appropriato: occulto e intrigante.

L’agenzia che vende case stregate

Le case stregate vanno per la maggiore negli Stati Uniti, dove la cultura popolare, alimentata dall’immaginario hollywoodiano, sente ancora un forte bisogno di confrontarsi con luoghi caratterizzati da mistero e terrore. Ma anche in Italia ci difendiamo bene. I vecchi borghi dei paesini ormai spopolati della provincia e i centri storici delle città sono congestionati da case stregate. E, per gli appassionati, più la casa è spaventosa e più sale il suo valore di mercato.

Non stupisce, quindi, che anche in Italia sia nata un’agenzia immobiliare specializzata in case infestate da spettri o dal lugubre apparire. Immobili legati al paranormale. La Ghost-House, così si chiama l’agenzia, con sede a Bologna, e riesce ad accontentare i clienti trovando loro appartamenti, vecchie case e palazzi in cui si celano segreti, storie angoscianti o leggende spaventose. Nel nostro Paese, il materiale non manca, pur volendo scomputare dall’elenco le innumerevoli case fantasma, cioè quelle in cui non agiscono spettri ma evasori totali.

Le case stregate rappresentate dall’agenzia non si trovano solo a Bologna ma in tutta Europa. Sul sito dell’agenzia si legge che si tratta dell’unica realtà specializzata in Italia nella vendita di immobili in cui sono avvenuti crimini o si sono registrati fenomeni inspiegabili. Quindi, oltre a dimore collegate a leggende oscure e fantasmi ci sono in evidenza anche case legate alla cronaca nera e al crime italiano. Sempre sul sito, l’agenzia chiarisce che, per ovvi motivi di privacy e riservatezza, non può presentare foto e riferimenti degli immobili: i sinistri dettagli delle storie e i nomi dei luoghi veri possono essere evocati solo su appuntamento…