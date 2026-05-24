Prosegue nel 2025 la crescita dei pagamenti digitali in Italia, attraverso carte di credito e di debito, bonifici e addebiti diretti, con un’accelerazione significativa dei bonifici istantanei. La spinta è legata anche alla direttiva europea che ha imposto alle banche la parità di condizioni economiche e operative tra bonifici istantanei e ordinari, favorendone così la diffusione.

Secondo la nuova piattaforma statistica della Banca d’Italia, nell’ultimo anno è aumentato il numero complessivo delle operazioni effettuate con strumenti alternativi al contante, mentre il valore totale dei pagamenti è rimasto relativamente stabile dopo la forte espansione registrata durante la fase post-pandemica. In particolare, i bonifici istantanei hanno registrato un incremento molto marcato: dai 15 milioni rilevati nel quarto trimestre del 2022 sono passati a 100 milioni nel quarto trimestre del 2025, su un totale di 347 milioni di bonifici complessivi nello stesso periodo.

Parallelamente, i prelievi di contante continuano a diminuire, pur senza un crollo netto, in linea con la crescente digitalizzazione dei pagamenti. Nel 2025 il valore complessivo dei prelievi presso sportelli ATM o filiali bancarie è sceso a 339 miliardi di euro, rispetto ai 352 miliardi del 2024. Anche il numero delle operazioni è diminuito, passando da 1.112.676 a 1.060.461. Il canale predominante resta comunque quello degli ATM, utilizzati soprattutto tramite carte di debito o credito, che rappresentano circa due terzi del totale dei prelievi.

Nel frattempo, il sistema bancario italiano ha proseguito nel processo di razionalizzazione della rete fisica. Nel 2025 le filiali sono diminuite di 517 unità, scendendo a quota 19.138. Tuttavia, il numero complessivo degli sportelli ATM non si è ridotto in modo significativo. Gli ATM bancari sono calati leggermente, ma la crescita degli sportelli non bancari e di quelli Postamat ha compensato la contrazione. Gli ATM di Poste e di soggetti privati sono infatti saliti da 8.125 a 8.818 unità, arrivando a superare quota 9.000 nel 2026 secondo le stime del gruppo. Nel complesso, il numero totale di ATM in Italia nel 2025 ha raggiunto circa 45.000 unità, in lieve aumento rispetto alle 44.500 dell’anno precedente.