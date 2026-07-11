“La vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta”. L’invisibile Guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei torna a far sentire la sua voce in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre Ali Khamenei rilanciato dai media iraniani.

La sepoltura del padre Ali Khamenei

Non è un messaggio di amore e pacificazione.”Promettiamo di vendicare il tuo sangue puro e il sangue di tutti i martiri di queste due guerre, per mano di questi criminali e disonorevoli assassini”, prosegue la dichiarazione, rivolgendosi al defunto leader.