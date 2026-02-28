Il bonus energia 2026 è un sostegno economico pensato per aiutare le famiglie italiane a ridurre l’impatto delle bollette di luce e gas. In questa guida completa troverai informazioni pratiche, requisiti aggiornati, documenti necessari, istruzioni passo passo e consigli per richiederlo senza problemi.

Cos’è il bonus energia 2026

Il bonus energia è un contributo statale che permette di ricevere uno sconto sulle bollette di luce e gas. È destinato principalmente a:

Famiglie a basso reddito

Persone con ISEE limitato

Nuclei familiari con disabili o situazioni di particolare vulnerabilità

L’obiettivo è rendere più accessibile l’energia elettrica e il gas per chi ne ha più bisogno.

Chi può richiederlo

I requisiti principali per accedere al bonus energia 2026 sono:

ISEE sotto una soglia specifica (tipicamente ≤ 12.000 €, o fino a 20.000 € per famiglie numerose)

Essere intestatari di un contratto luce o gas attivo

In caso di bonus sociale per disagio fisico, presentare certificazione medica

Essere residenti in Italia

Le soglie ISEE e i requisiti possono cambiare ogni anno: verifica sempre sul sito ufficiale INPS o del Comune di residenza.

Come richiedere il bonus energia 2026

Verifica dei requisiti

Controlla il tuo ISEE aggiornato e assicurati di possedere tutti i documenti necessari.

Preparazione dei documenti

Documenti richiesti più comuni:

Documento d’identità valido

Codice fiscale

Certificazione ISEE aggiornata

Eventuali certificazioni aggiuntive (disagio fisico, famiglia numerosa)

Ultime bollette di luce e gas

Presentazione della domanda

La richiesta può essere effettuata:

Online tramite il portale INPS

CAF o patronati convenzionati

Presso il Comune di residenza

Ricezione e applicazione del bonus

Dopo l’invio, l’INPS o l’ente competente elaborerà la richiesta. Una volta approvata, il bonus verrà applicato direttamente sulle bollette successive.

Consigli pratici

Controlla sempre le scadenze per non perdere il beneficio

Mantieni l’ISEE aggiornato ogni anno

Verifica se puoi richiedere il bonus per più utenze (luce e gas)

Conserva una copia della domanda e delle ricevute

FAQ sul bonus energia 2026

D: Il bonus energia è automatico?

R: No, deve essere richiesto tramite INPS, CAF o Comune.

D: Posso richiederlo se sono in affitto?

R: Sì, purché tu sia intestatario del contratto luce o gas.

D: Il bonus si applica alle bollette scadute?

R: No, viene applicato solo alle bollette future a partire dall’approvazione.