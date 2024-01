Dal 2020 i cinque uomini più ricchi del mondo hanno guadagnato 14 milioni di dollari l’ora

I cinque uomini più ricchi al mondo, quindi, in ordine sparso ma non troppo, Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison e Warren Buffett dal 2020 hanno più che raddoppiato le loro ricchezze per un totale stimato che passa da 405 a 869 milioni di dollari. Cent più, cent meno.

Oxfam, la confederazione internazionale di organizzazioni no profit che ha stilato il rapporto, ha fatto anche una stima della crescita oraria del patrimonio dei cinque paperoni: 14 milioni di dollari l’ora. Insieme. Altrimenti sarebbe poco.

Quindi i cinque hanno aumentato il loro patrimonio, dal 2020 ad oggi, di 14 milioni di dollari l’ora. Non malissimo. Cosa fareste voi con 14 milioni di dollari l’ora? Meglio non saperlo. Quanto guadagniamo invece noi poveri umani l’ora? Forse un po’ meno. Forse.

Nello stesso rapporto si legge che i 5 miliardi di persone più povere sparse sul pianeta Terra invece, dal 2020, non ha aumentato il proprio patrimonio. Chi lo avrebbe detto.

Ma questa è solo invidia. In quale pianeta della Via Lattea e oltre non sarebbe considerato una cosa normale questa. Solo sulla Terra possiamo guardare con invidia ai cinque uomini più ricchi del mondo. È certamente solo invidia, la nostra.

La situazione in Europa

Nello stesso report si parla della situazione in Europa dove i cinque più ricchi, quindi Bernard Arnault, Amancio Ortega, Francoise Bettencourt Meyers, Dieter Schwarz e l’italiano Giovanni Ferrero vedono dal 2020 il loro patrimonio crescere al ritmo di 5,7 milioni, sempre dollari non vi preoccupate, l’ora.

Qualche altro numero sparso. Oggi i miliardari del pianeta sono, in termini reali, più ricchi di 3.300 miliardi di dollari rispetto al 2020. I loro patrimoni, infatti, sono cresciuti tre volte più velocemente del tasso di inflazione. Anche il vostro conto corrente, o no?