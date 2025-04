L’Unione europea ha ufficializzato l’introduzione di dazi del 25% su una vasta gamma di prodotti statunitensi in risposta alle misure tariffarie imposte dagli Stati Uniti. La decisione è arrivata attraverso la procedura di “Comitatologia”, che coinvolge i rappresentanti dei Paesi membri nel dare un parere formale su atti della Commissione europea. L’unico voto contrario è stato espresso dall’Ungheria, rappresentata dal governo di Viktor Orbán. Secondo una nota diffusa da Bruxelles, i controdazi europei potranno essere sospesi “in qualsiasi momento, qualora gli Stati Uniti accettino una soluzione negoziata equa ed equilibrata”. Le nuove tariffe saranno applicate gradualmente, riflettendo l’intenzione di mantenere aperto il dialogo ma anche di esercitare pressione economica.

Tranche e valore complessivo delle misure

I dazi europei saranno riscossi in tre fasi per un valore totale stimato in 20,9 miliardi di euro. La prima tranche, che scatterà il 15 aprile, ammonterà a 3,9 miliardi. La seconda, prevista per il 16 maggio, sarà la più corposa con 13,5 miliardi di euro. Infine, l’ultima fase entrerà in vigore il 1 dicembre e sarà pari a 3,5 miliardi. Questa struttura scaglionata ha lo scopo di bilanciare la pressione sulle importazioni statunitensi e offrire margine per eventuali negoziati futuri.