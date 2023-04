Dichiarazione dei redditi, il modello 730 precompilato sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate a partire dal pomeriggio di martedì 2 maggio.

Dichiarazione dei redditi, da giovedì 11 maggio si potrà accettare, modificare e inviare il 730 precompilato

A partire poi da giovedì 11 sarà possibile accettare, modificare e inviare il 730 e il modello Redditi. Le dichiarazioni quest’anno saranno ancora più semplici da utilizzare. Si potrà infatti delegare una persona di fiducia sia online che in videocall. Le regole di questa nuova stagione delle dichiarazioni sono state definite in due provvedimenti firmati dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Dichiarazione dei redditi, attenzione agli errori

I fiscalisti mettono però in guardia. L’Agenzia delle Entrate, ogni anno agevola in questo modo i contribuenti, andando ad inserire redditi percepiti ed oneri deducibili e detraibili sostenuti. Usufruire del modello precompilato è quindi relativamente semplice dato che si fa compiendo pochi passaggi. Bisogna però prestare molta attenzione ai dati inseriti nel modello: potrebbero infatti esserci omissioni o errori. Per questo motivo, per la presentazione della dichiarazione reddituale è quindi consigliabile avvalersi di un soggetto esperto recandosi da un commercialista o al caf.

Chi può presentare la domanda

La precompilata vale per le seguenti tipologie di lavoro: