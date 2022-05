Modello 730 precompilato da oggi online, come visualizzare la dichiarazione e le date per l’invio (foto ANSA)

Da oggi, lunedì 23 maggio, è possibile visualizzare il modello 730 precompilato 2022 e l’elenco delle informazioni disponibili, con l’indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative. Dal 31 maggio è invece possibile accettare, integrare o modificare il modello 730 precompilato dall’Agenzia. Il modello va presentato entro il 30 settembre, direttamente all’Agenzia delle Entrate o al Caf o a un professionista o al sostituto d’imposta.

Ritorna il 730 precompilato: informazioni e date per l’invio

Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi rivolto principalmente ai lavoratori dipendenti e ai pensionati. Può essere presentato all’Agenzia delle Entrate, avvalendosi di CAF o di professionisti abilitati (a tal fine occorre consegnare al sostituto o all’intermediario un’apposita delega per l’accesso al 730 precompilato).

Con provvedimento n. 173218 del 19 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di accesso alle dichiarazioni precompilate 730. Il provvedimento offre inoltre la possibilità per il contribuente, ai fini dell’accesso alla dichiarazione 730 precompilata, di conferire una procura ai sensi dell’art. 63, D.P.R. n. 600/1973 a una persona fisica di fiducia.

Il rappresentante accede all’area riservata con le proprie credenziali e sceglie se operare in prima persona oppure in nome e per conto del rappresentato. È possibile designare un solo rappresentante.

La delega deve contenere le seguenti informazioni:

codice fiscale e dati anagrafici del contribuente

anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata

data di conferimento della delega;

validità della delega anche ai fini della consultazione delle informazioni disponibili nell’area riservata del contribuente.

Il contribuente ha la possibilità di usufruire del modello precompilato, al fine di prendere visione dei dati fiscali raccolti nell’anagrafe tributaria o già comunicati in precedenza, verificarli e inviarli autonomamente. Può in ogni caso presentare la dichiarazione, quando vuole recuperare le detrazioni spettanti nel corso del periodo di imposta o richiedere a rimborso crediti o eccedenze di versamenti che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2021.

Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata l’Agenzia delle Entrate utilizza i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente. Dal 31 maggio il contribuente può modificare e inviare la dichiarazione oppure accettare senza modifiche il modello 730 precompilato dall’Agenzia.

Chi deve presentare anche il modello Redditi

I contribuenti che presentano il 730 possono, inoltre, avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello Redditi Persone fisiche. Infatti oltre al 730 è disponibile anche il modello Redditi precompilato.

Modello 730 precompilato, la guida online

Una nuova guida, online sul sito istituzionale, e un video, pubblicato sul canale YouTube dell’Agenzia delle Entrate, illustrano le novità per consultare e inviare la propria dichiarazione.