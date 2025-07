Donne d’impresa: Emiliana Iovannone, essere canadese e sentirsi italiana chiave del successo di due generazioni.

Sembra una ragazza ma è una top manager italo-canadese che ha ereditato dalla mamma la pazienza tipica delle donne italiane e dal padre le idee innovative che fanno crescere le aziende. Con la sua padronanza della lingua inglese, francese e italiana non è stato difficile per lei avere successo in azienda.

Arrivata a Firenze per migliorare l’italiano e per il cordone ombelicale che da sempre lega i suoi genitori al nostro Paese, Emiliana Iovannonecon i suoi fratelli fa parte oggi di un cambio generazionale che fa invidia a molti per il successo già ottenuto.

Laureata a pieni voti alla McGill University in ingegneria elettronica, è da anni esperta nell’industria delle telecomunicazioni e lavora oltre che nell’azienda di famiglia anche come senior solution architect per la Bell, l’importante azienda canadese.

Esperta consulente da oltre 20 anni, Emiliana Iovannone ha esperienza nel campo delle telecomunicazioni con un forte background in project management, analisi di mercato, assistenza ai clienti e vendita. I suoi fratelli Domenico e Fabio sono impegnati con meritato successo nel top management degli uffici di Grand Prix dove Emiliana Iovannone occupa comunque uno spazio di notevole importanza.

Papà Raffaele Iovannone è ancora e sempre in azienda fiero dei suoi figli e della mamma Annamaria colonna portante dell’Amministrazione. Emiliana ha due figli Matteo, il più grande e una femmina, coccola di casa che sembra già portata per l’amore, per la natura e per l’arte. Un’azienda, la loro, nata nel 1971 che fa parte delle storie italiane di successo in Canada oggi ancora e sempre grazie anche all’impegno dei figli che con il loro lavoro hanno saputo mantenere la promessa di un futuro sempre più importante per il mercato canadese.

Il valore dell’italianità e l’amore per il nostro Paese hanno creato, anche con la loro azienda, un vero ponte tra l’Italia e il Canada. Grazie a questi nostri italiani che hanno saputo fare dell’immigrazione una vera nuova esperienza di vita, sono l’esempio che con la volontà e l’adattamento si possono raggiungere davvero ottimi risultati in un Paese diverso da quello in cui sono nati.

Per sapere qualcosa di più della sua vita le abbiamo chiesto:

Con due fratelli maschi quali sono state le difficoltà per affermarsi nel suo lavoro? È vero che in Canada ormai le donne hanno raggiunto una vera “parità di genere”?

Nel 2018, ho preso un congedo dal mio lavoro nelle telecomunicazioni per assistere in aspetti specifici dell’azienda automobilistica di mio padre. Lavorare in un nuovo settore ha presentato diverse sfide; principalmente, ero una novizia e inesperta in un’industria dominata da uomini. Mi sono concentrata su progetti che utilizzavano i miei punti di forza nell’e-commerce, nelle strategie B2B e nella SEO.

Anche se le mie proposte a volte hanno incontrato resistenza e hanno richiesto significative convinzioni, i risultati dopo diverse iterazioni si sono rivelati gratificanti. Riguardo all’uguaglianza delle donne in Canada, negli ultimi 50 anni ci sono stati significativi progressi legali nei diritti delle donne, che comprendono l’equità salariale e occupazionale, e i diritti umani. Ho osservato sempre più donne in ruoli di leadership. Le donne portano prospettive e competenze diverse in settori dominati da uomini.

Quale futuro augura ai suoi figli?

Il futuro che auguro ai miei figli è che … scoprano una passione che accenda il loro spirito e alimenti i loro sogni. Che coltivino amicizie e relazioni profonde con persone che riconoscono e apprezzano il loro valore. Che accolgano la curiosità e rimangano aperti all’apprendimento continuo. Che rimangano aperti a scoprire la bellezza di questo mondo, e creando memorie di vita. Che comprendano l’importanza di un’alimentazione sana e dell’esercizio fisico, prendendosi cura del proprio corpo.

C’è un suo progetto di vita ancora da realizzare?

Un progetto personale che vorrei mettere al primo posto nel breve termine è pianificare un viaggio in una nuova destinazione con le mie amiche. Ho lavorato così duramente sui miei progetti di lavoro, casa e bambini che questo progetto è sempre stato messo da parte. Sono incredibilmente grata per il mio gruppo di amiche di supporto; la loro energia positiva è motivante e la vita è semplicemente migliore con loro attorno.

Che cosa ne pensa dell’IA? Potrà fare nuovi progetti innovativi nella Grand Prix Import per esempio nei servizi di assistenza post vendita?

L’IA offre un potente toolkit per affrontare sfide complesse in vari campi, superando frequentemente le capacità umane in termini di velocità e precisione, e offrendo significativi guadagni di produttività. Tuttavia, è cruciale riconoscere le limitazioni, i costi e i potenziali rischi dell’IA. Ad esempio, i sistemi IA possono amplificare i biasesistenti, e i modelli IA spesso richiedono un notevole consumo energetico.

La ricerca suggerisce che coltivare il pensiero critico e la curiosità è essenziale per sfruttare efficacemente l’IA; altrimenti, rischiamo di esserne controllati. Per le piccole imprese come Grand Prix, un passo chiave nell’utilizzo dell’IA è la digitalizzazione dei servizi di supporto post-vendita. L’IA può quindi analizzare richieste ad alto volume e fornire raccomandazioni per l’automazione.

Si sente più italiana o canadese?

Dal punto di vista educativo, professionale e di valori condivisi, mi identifico come canadese. Apprezzo il riconoscimento da parte del Canada della diversità come punto di forza nazionale, che permette agli immigrati di praticare liberamente le proprie culture e tradizioni. Sono orgogliosa che il Canada sia stato tra i primi Paesi ad adottare il multiculturalismo come politica ufficiale.

Dal punto di vista culturale, familiare e delle tradizioni, mi sento italiana. Per me è importante che i miei figli parlino italiano. Mangiamo principalmente cibo italiano e celebriamo le tradizioni italiane. Quando parlo con altri canadesi, sono orgogliosa di dire: “Sono quebecchese”. In Québec, i quebecchesi si sono sempre distinti dal resto del Canada, non solo linguisticamente ma anche nel loro atteggiamento generale. I quebecchesi possiedono una certa gioia di vivere, che ha facilitato l’integrazione degli italiani.

Nonostante il lavoro e la famiglia quali sono i suoi hobby per il tempo libero?

Per contrastare la natura sedentaria del mio lavoro d’ufficio, ho adottato una priorità trovare modi piacevoli per rimanere attiva. Mi piace particolarmente giocare a tennis, golf, praticare yoga e allenamento con i pesi. Oltre all’attività fisica, coltivo anche il mio lato creativo attraverso le mie passioni per i viaggi, la moda, il design e l’arte.

La mia eredità italiana e i miei ampi viaggi in Italia hanno profondamente plasmato ilmio apprezzamento per questi ambiti. Di recente, sono rimasta davvero affascinata dalla scoperta di opere d’arte di donne artiste canadesi. Infatti, ad oggi sto cercando un pezzo da aggiungere alla mia collezione in casa e la ricerca dello stesso è stata incredibilmente gratificante.