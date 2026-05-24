L’Hotel Martelli è a due passi dal Duomo, uno degli storici palazzi di un’ antica e nobile famiglia fiorentina a 200 mt dalla stazione di S. Maria Novella. Francesca Pelagotti se ne occupa da sempre, prima con sua madre e sua sorella, poi da qualche tempo con sua figlia Ginevra. Figlia di imprenditori, suo padre aveva un famoso ingrosso di pelli. Purtroppo alla giovane età di 23 anni, proprio quando è mancato suo padre ci racconta di aver dovuto chiudere l’attività di pelli da pellicceria. A dire la verità, nonostante amasse molto lavorare con le pellicce, Francesca non a caso lungimirante, dopo aver diversificato i suoi beni con l’acquisizione dell’Hotel, si è dedicata con passione quasi esclusivamente alla sua attività alberghiera.

Si sa infatti, che le pellicce ed il business relativo ad esse ha avuto un grande crollo a causa degli evidenti motivi etici e culturali: la moda ormai, “ha vietato” senza ombra di dubbio la pelliccia e da quel momento in poi si è creato infatti il grande business delle eco-pellicce sintetiche. “Quasi senza rendermene conto – ci dice Francesca- ho fatto dell’accoglienza il mio lavoro, la mia passione e la mia vita”. L’aver studiato lingue al liceo l’ha sempre aiutata a parlare con disinvoltura anche con i vari clienti stranieri che da anni infatti tornano fedelissimi da lei a Firenze dove riesce sempre a fare del suo Hotel uno dei più bei salotti di Firenze.

Ma non solo di attività alberghiera si è occupata però Francesca, perché ha militato nelle file del Leo Club Firenze dal 1987 al 1999 guadagnandosi poi anche l’incarico di Presidente del Distretto Leo 108 LA nell’anno sociale 1996/1997. Ci racconta poi con orgoglio dei due meravigliosi figli di cui va veramente fiera: Ginevra e Niccolò. Una signora fiorentina doc, che vive da sempre a Firenze, per lei città più bella del mondo, dove è orgogliosa di poter contribuire con la sua attività a ricevere le persone che vengono a visitarla. Nel suo hotel, nel cuore della città riesce a mantenere uno stile classico ed ospitale facendo così sentire alle persone il calore dell’accoglienza fiorentina. Per conoscerla meglio e di più le abbiamo chiesto:

Nella sua attività sta mantenendo uno stile classico e degno di una grande famiglia fiorentina: Ci sarà spazio nella sua organizzazione per l’intelligenza artificiale?

Certamente c’è, da anni ormai è fondamentale e ce ne serviamo per la gestione dei canali di vendita, per il revenue management, l’ottimizzazione della disponibilità in base all’occupazione e per la dinamicità delle tariffe di vendita.

L’intelligenza artificiale è uno strumento prezioso per l’hotellerie.

Quale sarà il futuro dell’Hotel Martelli: i suoi due figli raccoglieranno l’eredità portando avanti la sua attività di accoglienza?

Penserei di sì. Ginevra ormai da diversi anni se ne occupa a tempo pieno e con grande dedizione e capacità. Niccolò vive a Milano e lavora nella moda . Hanno scelto entrambi percorsi diversi che gli danno soddisfazione.

A proposito della concorrenza di tanti B&B nati come funghi a Firenze e dintorni, come vi proponete per fare la “differenza”?

La differenza gli alberghi l’hanno sempre fatta e la faranno sempre. La professionalità nell’accoglienza all’arrivo del cliente ,un’assistenza costante e discreta prima e durante il soggiorno per qualsiasi necessità ci possa essere. La preparazione del personale per consigliare gli eventi in città, ristoranti, mostre, visite, assistenza sui voli e spostamenti . Possono capitare anche problemi di salute improvvisa, per cui un cliente necessita di assistenza nel trovare un medico…tutte cose che chi sceglie un Bed & Breakfast con la pulsantiera sul portone difficilmente trova.

Cosa ne pensa della “Parità di genere”?

Ritengo da sempre che a tutti, a prescindere dal sesso, religione, ideologie politiche, età, debbano essere garantite le stesse opportunità. Sta poi alla capacità del singolo individuo il sapere emergere.

Rimango comunque del parere che nell’ambito lavorativo ci siano alcuni lavori più adatti alle donne ed altri lavori più adatti agli uomini, proprio da un punto di vista di potenza e prestanza fisica.

Un suo difetto e una sua migliore qualità?

Ci pensa un po’ e poi con un sorriso ci risponde decisa: per quanto riguarda il difetto sono irascibile e a proposito di qualità sono generosa.

Un suo progetto ancora da realizzare?

A gennaio ristruttureremo le ultime 10 camere all’interno dell’albergo e concludiamo così un progetto durato quattro anni che ci ha permesso una ristrutturazione globale delle stanze. E’ stato un bell’impegno ma necessario.

Un progetto ancora più a lungo raggio desidererei ampliare ancora l’attività ma non è facile trovare spazi da aggiungere negli edifici del centro storico ……ci proverò.