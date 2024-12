Enel, arriva “Bonus+ per te” in bolletta per i clienti più vulnerabili

Arriva a dicembre “Bonus+ Per Te”, un sostegno concreto per i clienti di Enel Energia, ai quali verrà riconosciuto un contributo straordinario pari al 20% del valore del bonus sociale per disagio economico percepito per il 2024 nelle bollette di Enel Energia.

Il “Bonus+ Per Te” è dedicato ai clienti Enel Energia titolari di un solo contratto (luce, gas o entrambi), con un esborso per la spesa energetica negli ultimi 12 mesi, che siano over 75 o appartenenti a famiglie con più di quattro persone e attualmente beneficiari del bonus sociale per disagio economico erogato da Enel Energia secondo i requisiti previsti per il 2024 dal Governo e da Arera. Il “Bonus+ Per Te” sarà riconosciuto per una sola volta e nella prima bolletta utile.

Questa iniziativa rientra nell’ambito del costante impegno di Enel nel promuovere azioni concrete a favore dei propri clienti, con particolare attenzione ai più vulnerabili. Enel dalla tua parte, sempre.