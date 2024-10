È stato firmato oggi a Roma un protocollo di intesa tra il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, e il Direttore Italia di Enel, Nicola Lanzetta. Questo accordo rinnova e potenzia la collaborazione in materia di formazione, comunicazione, prevenzione, intervento operativo e gestione delle emergenze.

Importanza della collaborazione

L’intesa si basa sull’esperienza maturata nel corso degli anni, che ha dimostrato l’importanza della cooperazione tra il Dipartimento della Protezione Civile e Enel. Essa assicura uno sviluppo ulteriore della collaborazione, introducendo nuovi elementi e ambiti di intervento per garantire massima efficienza ed efficacia durante le emergenze. L’obiettivo principale è tutelare gli interessi fondamentali della collettività, affrontando i rischi con impatti sul sistema elettrico e gestendo le piene e gli invasi.

Dettagli del protocollo

Il protocollo avrà una durata di 4 anni e prevede un impegno congiunto tra Enel e le strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile. Questa collaborazione si concentrerà sull’analisi degli scenari di rischio specifici, tenendo conto degli effetti dei cambiamenti climatici. Saranno pianificate azioni preventive e attività di intervento in caso di emergenza. L’accordo faciliterà il coordinamento tra Enel e la Protezione Civile e promuoverà attività di comunicazione tra le parti e verso l’esterno, definendo modelli condivisi.

Una componente fondamentale dell’accordo include attività di formazione ed esercitazioni congiunte. Queste iniziative sono pensate per migliorare la capacità d’intervento in situazioni critiche, garantendo che entrambe le organizzazioni siano pronte a rispondere efficacemente in caso di emergenza.

Dichiarazioni dei rappresentanti

Nicola Lanzetta, Direttore Italia di Enel, ha dichiarato: “Con la firma di questo protocollo consolidiamo e potenziamo una collaborazione che ha già portato in questi anni risultati rilevanti. Il nostro Gruppo, gestendo un’infrastruttura strategica come la rete di distribuzione elettrica, offre un servizio fondamentale per i cittadini. Il rinnovo dell’accordo con il Dipartimento della Protezione Civile rafforza ulteriormente la capacità di fronteggiare scenari critici ed eventuali emergenze con interventi sempre più tempestivi ed efficaci.”

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, ha aggiunto: “Il valore aggiunto del modello di Protezione Civile italiano è proprio la collaborazione tra pubblico e privato, sia nelle attività di prevenzione che nella risposta operativa. Il rinnovato accordo siglato oggi con Enel Italia segna un ulteriore passo avanti del nostro percorso di collaborazione, al fine di perfezionare procedure e linguaggi operativi per poter assicurare una sempre più efficace risposta alle necessità delle comunità anche durante le emergenze.”