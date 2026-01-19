L’AD del Gruppo Flavio Cattaneo ha premiato a Roma i progetti vincitori del contest internazionale per ideare turbine eoliche sempre più efficienti, sostenibili e in armonia con il territorio

Turbine verticali, impianti a forma di fiore, torri rivestite di specchi, biplani aerodinamici e diapason sintonizzati col flusso del vento. Così il concorso WinDesign di Enel traccia il futuro dell’energia eolica, grazie a progetti che ripensano gli impianti nella forma estetica coniugandola all’efficienza produttiva e all’armonia con il territorio. Una risposta concreta al cosiddetto effetto nimby.

Oggi al Maxxi (Museo nazionale delle arti del XXI secolo) sono stati premiati i tre vincitori del contest internazionale lanciato dal Gruppo per dare un nuovo volto all’energia del vento con proposte innovative e sostenibili. I premi sono stati consegnati dall’Amministratore Delegato del Gruppo Enel Flavio Cattaneo.

I PREMI

“Powering the Future”, firmato da Mario Cucinella come designer e Robert Bird Group per la consulenza ingegneristica, è il progetto vincitore che ha sfruttato l’intuizione di una struttura verticale composta da ipnotiche vele ammainabili. Il secondo classificato è “WindBioma + WindBloom” di Hope Engineering, che invece ha puntato sulla suggestione di superfici riflettenti che raccolgono acqua a beneficio della fauna. Al terzo posto c’è “LA3 + Aria”, progettata dallo studio di architettura TECTOO e dalla società ingegneristica Buromilan, che ha puntato su tecnologia e illuminazione e sulla riduzione dell’impatto visivo e dello sfruttamento del suolo. Sono stati assegnati inoltre tre premi speciali: “Design” all’architetta Queena Le con il progetto “Aeris + Bloom”; “Fattibilità Tecnico-Economica” a O’Sullivan Studio con le turbine “Horizon + Sylva” e infine “Innovazione e Sostenibilità” alle startup Etesias+Rithem con il progetto “Ecospire + Ecoline”.

IL CONTEST

Lanciato da Enel a primavera 2025, WinDesign ha chiamato a raccolta studi di architettura, società di ingegneria, imprese, start-up, università e studenti a livello globale, con l’obiettivo di raccogliere idee innovative e soluzioni all’avanguardia, nell’ottica di un eventuale sviluppo futuro, per dare un nuovo look all’energia sostenibile. WinDesign è stato il contest più seguito mai lanciato da Enel, anche grazie a un approccio aperto e collaborativo basato su Open Innovability®, la piattaforma online di crowdsourcing sviluppata dal Gruppo proprio per la ricerca di soluzioni innovative tra le più brillanti idee e tecnologie in circolazione.

La sfida nasce in un momento di forte crescita dell’energia eolica, settore in cui Enel conta oltre 15,8 GW di capacità installata a livello globale, di cui 874 MW in Italia. Si tratta di una fonte rinnovabile che negli ultimi decenni ha registrato sviluppi importanti, grazie ai progressi tecnologici, alla scienza dei materiali e a soluzioni in grado di garantire prestazioni sempre più elevate.