Dopo aver acceso i riflettori sugli stereotipi di genere nel 2024 con la campagna Ballshit in collaborazione con Olimpia Milano, Plenitude torna a parlare di violenza di genere con una nuova iniziativa di sensibilizzazione: PAROLE INDELEBILI. L’idea alla base della nuova campagna è semplice e potente: anche le parole possono ferire, e quelle cicatrici restano impresse nella psiche, proprio come tatuaggi. La violenza psicologica è invisibile e riconoscerla è il primo passo per fermarla.

Per questo, oggi 25 novembre Plenitude trasforma i suoi canali social in uno spazio di consapevolezza digitale per imparare a riconoscere e contrastare i segnali di questa violenza così subdola e che può esprimersi in tanti modi diversi: dalle critiche costanti alle offese, dalla svalutazione alle minacce. In continuità con lo scorso anno, Plenitude ha scelto il linguaggio artistico per rendere visibili i danni della violenza psicologica. Per quest’iniziativa, la Società ha scelto di collaborare con la tattoo artist La Bigotta, che con la sua creatività e il suo tratto riconoscibile, ha dato vita a 5 illustrazioni che rappresentano alcune frasi “simbolo”: da “Ti sei inventata tutto” a “Tu pensa a fare solo la mamma”, da “Sei tu che mi fai perdere il controllo” o “Non sai fare niente da sola”, a “Io e te non abbiamo bisogno di nessuno”.

In parallelo, oggi nei Plenitude Store sono disponibili gratuitamente dei tattoo temporanei, accompagnati da una card che racconta l’iniziativa e riporta il numero antiviolenza e stalking 1522. Numero che sarà pubblicato anche nelle bollette Plenitude di novembre e dicembre, con l’obiettivo di raggiungere quante più persone possibile. Con PAROLE INDELEBILI, Plenitude rinnova il proprio impegno contro la violenza di genere, continuando un percorso di sensibilizzazione che mette al centro il rispetto, la consapevolezza e la responsabilità collettiva.

Plenitude è una Società Benefit controllata da Eni, che integra, all’interno del proprio Statuto, finalità di beneficio comune a favore di persone, comunità e ambiente e si inquadra nel più ampio impegno di Eni volto a creare valore attraverso la transizione energetica. Plenitude è presente in oltre 15 Paesi del mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da 4,8 GW di fonti rinnovabili, la vendita di energia e di soluzioni energetiche in Europa, con 10 milioni di clienti ed un’ampia rete di oltre 22.000 punti di ricarica pubblici per veicoli elettrici. Entro il 2028, la Società ha l’obiettivo di raggiungere 10 GW di capacità rinnovabile a livello globale.