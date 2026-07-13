“Serve una sorta di G7 del welfare e della previdenza perché denatalità, invecchiamento della popolazione, intelligenza artificiale e sicurezza sociale sono le sfide che si vincono solo ricercando soluzioni comuni”. Lo afferma il presidente dell’Inps Gabriele Fava in un’intervista al Sole 24 Ore, lanciando la proposta di una piattaforma internazionale per affrontare le trasformazioni che rischiano di mettere sotto pressione i sistemi sociali.

Le parole di Fava

“Di fronte a fenomeni che potranno creare problemi al welfare dei cittadini di tutti i Paesi come lo conosciamo oggi, l’unica strada è confrontarsi e puntare su obiettivi condivisi – spiega Fava -. Non solo con i Paesi europei, ma aprendo le riflessioni anche ad altre realtà come Stati Uniti e Giappone che, pur avendo specificità diverse, offrono punti di vista stimolanti”.

Il presidente dell’Inps racconta di aver già avanzato la proposta durante l’incontro tra i vertici degli istituti di sicurezza sociale europei a Berlino, lo scorso marzo: “L’obiettivo è tenerlo in Italia, a Roma, entro l’estate dell’anno prossimo”.

Secondo Fava le priorità sono tre: “L’invecchiamento della popolazione, la denatalità, l’intelligenza artificiale. Se non le governiamo, il rischio concreto è il declino”. Dal vertice si aspetta “una convergenza pragmatica di visione e di intenti per arrivare a soluzioni adeguate, replicabili e a un percorso comune. Da solo nessuno potrà farcela”.