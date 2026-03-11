Il patrimonio di Elon Musk continua a crescere a ritmi senza precedenti. Secondo la nuova classifica dei miliardari pubblicata da Forbes e basata sulle valutazioni al primo marzo del 2026, l’imprenditore sudafricano naturalizzato americano è l’uomo più ricco mai registrato, con un patrimonio stimato di 839 miliardi di dollari.

Il fondatore di Tesla e SpaceX guida per il secondo anno consecutivo la classifica globale, dopo aver visto la propria ricchezza crescere di circa 500 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi, grazie soprattutto alla forte rivalutazione delle sue aziende. Musk è anche la prima persona nella storia ad aver superato la soglia degli 800 miliardi di dollari e, secondo diverse stime, potrebbe diventare il primo individuo al mondo a raggiungere quota mille miliardi.

Negli ultimi mesi l’imprenditore ha superato anche le “difficoltà” registrate in Borsa da alcune delle sue società durante il suo coinvolgimento nel Dipartimento per l’efficienza governativa statunitense (Doge), impegnato nel taglio dei costi della macchina amministrativa federale e nel sostegno all’amministrazione di Donald Trump.

Il patrimonio di Musk supera di oltre tre volte quello dei suoi più immediati inseguitori. Al secondo e terzo posto figurano i cofondatori di Google, Larry Page con 257 miliardi di dollari e Sergey Brin con 237 miliardi. Seguono il fondatore di Amazon Jeff Bezos (224 miliardi) e il numero uno di Meta Platforms Mark Zuckerberg (222 miliardi).

La lista 2026 conta complessivamente 3.428 miliardari, circa 400 in più rispetto all’anno precedente, con una ricchezza totale che ha raggiunto il record di 20.100 miliardi di dollari, spinta soprattutto dall’ottimismo dei mercati legato allo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Nella classifica compare anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, salito al 645° posto con un patrimonio stimato di 6,5 miliardi di dollari, in aumento di 1,4 miliardi rispetto all’anno scorso, grazie anche ai proventi legati alle criptovalute da lui promosse e all’annullamento di una sanzione civile da 518 milioni di dollari in un caso di frode.

“Il secondo mandato presidenziale di Donald Trump ha finora ampiamente ripagato il miliardario capo di Stato – ha rilevato Forbes -. Che si tratti di concludere affari in Medio Oriente, di promuovere le sue criptovalute o di ospitare personaggi illustri nelle sue proprietà, Trump ha dimostrato che lui e la sua famiglia sono ancora in attività”.