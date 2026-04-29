In un clima di forte tensione nucleare e marittima tra Stati Uniti e Iran, il presidente Donald Trump ha nuovamente attaccato Teheran pubblicando su Truth un post in cui viene affermato che il regime deve “darsi una regolata” e non sa “come firmare un accordo non nucleare”. Il post, che ne riprende uno precedente cui il presidente affermava di voler adottare una linea dura nei confronti dell’Iran, è stato accompagnato da un’immagine generata dall’intelligenza artificiale che ritrae Trump mentre impugna una mitragliatrice in piedi di fronte a una catena montuosa sconvolta dalle esplosioni. “BASTA CON IL SIGNOR GENTILE”, si legge nella didascalia della foto.