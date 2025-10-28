L’utility americana NextEra Energy e Google hanno siglato un accordo per riavviare la centrale nucleare di Duane Arnold, in Iowa. Lo scopo del gigante del tech è usare l’impianto per alimentare le infrastrutture dell’intelligenza artificiale.

Centrale nucleare di Duane Arnold chiusa dal 2020

La centrale in Iowa è stata chiusa nel 2020 dopo 45 anni di attività. Oltre al Duane Arnold ci sono altri due impianti nucleari negli Stati Uniti in fase di riavvio. La riapertura, secondo NextEra, avverà entro il primo trimestre del 2029.

In base all’accordo di 25 anni, Google acquisterà energia a emissioni zero per la sua infrastruttura cloud e di intelligenza artificiale nello Stato, creando circa 400 posti di lavoro diretti, di alta qualità e a tempo pieno e apportando più di 9 miliardi di dollari in benefici economici allo Stato del Midwest.

Inoltre, uno degli attuali proprietari di minoranza dell’impianto, la Central Iowa Power Cooperative, acquisterà la quota rimanente della produzione dell’impianto alle stesse condizioni del gigante del tech.