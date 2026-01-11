Anche Google porta l’intelligenza artificiale di Gemini all’interno della sua posta elettronica di Gmail per avere dei riepiloghi o assistenza nella stesura delle email. Le funzionalità sono per ora in fase di rilascio negli Stati Uniti, in inglese, nei prossimi mesi saranno disponibili per altri mercati. Secondo l’azienda, tutto resterà privato, senza condividere alcun dato con l’esterno. L’analisi delle email avverrà in maniera protetta, mantenendo la privacy delle conversazioni. Il servizio Gmail, lanciato nel 2004, ha raggiunto i tre miliardi di utenti

Tra le novità c’è una modalità già vista per la ricerca online, AI Overview, cioè i riepiloghi. La funzione analizza e sintetizza l’intera discussione condensando i punti chiave in un riassunto, evitando così agli utenti di scorrere decine di messaggi. ‘Aiutami a scrivere’, invece, fornisce assistenza nella stesura di bozze di email a partire da un singolo input. E poi le ‘risposte suggerite’, con maggiore personalizzazione.

“Molti di questi miglioramenti sono resi possibili da Gemini 3”, spiega una nota di Google Cloud, e saranno estesi a tutti gli utenti di Gmail, anche chi non ha un piano a pagamento. Sono invece riservate agli abbonati Google AI Ultra e Pro due ulteriori novità: la ricerca con l’IA e il correttore di bozze. Con la prima si può usare il linguaggio naturale per porre domande nella barra di ricerca di Gmail così da ricevere risposte contestuali dal chatbot. “Il correttore – afferma Google – aiuta le persone a perfezionare la propria scrittura con miglioramenti avanzati nella grammatica, nella scelta delle parole, nella concisione, nella voce e nella struttura delle frasi”.