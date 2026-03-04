Guerra in Medio Oriente, a lasciarci le penne i mercati asiatici. Chip e AI, da Taiwan a Seul l’ordine è vendere
Gli investitori stranieri stanno abbandonando i mercati asiatici a causa dei timori di uno shock inflazionistico causato dall’aumento del prezzo del petrolio, per effetto della guerra in Medio Oriente.
Aumenta il prezzo del petrolio, sale l’inflazione
Dall’inizio della settimana, secondo quanto riporta Bloomberg, sono stati venduti circa 3,1 miliardi di dollari di azioni sudcoreane.
A Taiwan, si registrano deflussi per altri 3,6 miliardi di dollari. Il calo si è concentrato sui produttori di chip di alto livello che avevano spinto entrambi i mercati a livelli record fino al mese scorso.
“Le posizioni lunghe nell’intelligenza artificiale e in tutto il resto sono state vendute in modo aggressivo nella corsa per ridurre l’esposizione sui mercati, poiché la situazione in Iran sembra essere peggiorata”, afferma Matthew Haupt, gestore di portafoglio presso Wilson Asset Management a Sydney.
Il sell off ha colpito pesantemente i titoli legati all’intelligenza artificiale poiché persistono dubbi sul fatto che i grandi piani di spesa e del settore possano alla fine generare profitti sufficienti.