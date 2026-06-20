La transizione energetica in Spagna sta assumendo un ruolo sempre più decisivo nel contenere l’impatto della volatilità dei mercati energetici, influenzati anche dalle tensioni in Medio Oriente. A evidenziarlo è uno studio del think tank internazionale Ember, specializzato in energia e politiche climatiche, secondo cui una famiglia spagnola media risparmia circa 10 euro al mese sulla bolletta elettrica grazie alla crescita di fotovoltaico ed eolico.

Lo studio

Il rapporto mostra che nei primi cinque mesi del 2026 le centrali a gas hanno determinato il prezzo dell’elettricità solo nel 9% delle ore, contro il 52% registrato nello stesso periodo del 2021. In parallelo, la produzione da fonti eoliche e solari è aumentata del 37% tra il 2021 e il 2025, riducendo la dipendenza dal gas e l’esposizione ai suoi rincari.

Secondo le stime di Ember, se il prezzo dell’elettricità fosse ancora agganciato al gas come nel 2021, le famiglie con tariffe regolate pagherebbero il 19% in più, pari a circa 10 euro mensili aggiuntivi. Il confronto con Italia evidenzia inoltre una forte differenza tra i due sistemi energetici: a marzo il prezzo medio ha raggiunto 143 euro per MWh sul mercato italiano, contro i 42 euro registrati in Spagna.

Ismael Morales, della Fondazione Renovables, ha spiegato che “lo studio Ember dimostra che lo scudo delle energie rinnovabili è davvero efficace per i piccoli consumatori domestici”.