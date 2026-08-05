Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte dello Stretto di Hormuz. Lo rende noto il ministero degli Esteri di Teheran, citato da Al Arabiya, precisando sono state “concordate le caratteristiche geografiche del percorso” marittimo nello Stretto. “Una dichiarazione congiunta di Iran e Oman è nelle sue fasi finali”, ha aggiunto il portavoce del ministero.

Iran e Oman stanno lavorando dunque a questa “dichiarazione congiunta” sull’accordo raggiunto su una nuova rotta per attraversare lo Stretto di Hormuz, a patto “che terze parti non vengano a ostacolare il processo”. A precisarlo è il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, citato dall’agenzia ufficiale Irna, in un evidente riferimento agli Stati Uniti.