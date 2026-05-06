Parte dal disegno di legge d’iniziativa popolare la nuova offensiva contro il fumo in Italia. La proposta punta a introdurre un’accisa fissa aggiuntiva di 5 euro su tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina, con un duplice obiettivo: ridurre il numero di fumatori e rafforzare il finanziamento del Servizio sanitario nazionale. A poco più di tre mesi dal lancio della campagna “5 euro contro il fumo”, le firme raccolte hanno già superato quota 40mila, avvicinandosi al traguardo delle 50mila necessarie per portare il testo in Parlamento.

La proposta

“I promotori sottolineano: “Siamo orgogliosi del risultato raggiunto finora, serve un ultimo sforzo per raggiungere quanto prima l’obiettivo delle 50mila firme”. E aggiungono: “Si tratta di una battaglia di civiltà, fondamentale per proteggere la salute dei cittadini e salvare migliaia di vite”.

In Italia i fumatori sono circa 10 milioni e il tabacco provoca ogni anno circa 93mila morti. Nonostante i rincari recenti, il consumo non cala in modo significativo, mentre cresce l’uso di sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato, passati dal 3,9% al 7,4% in quattro anni. La diffusione è particolarmente elevata tra i giovani tra i 18 e i 34 anni.

“I dispositivi elettronici – spiegano i promotori – non rappresentano una scelta verso l’abbandono della sigaretta tradizionale, ma piuttosto l’occasione per mantenere questa cattiva abitudine e fare un uso congiunto dei diversi prodotti”. Una combinazione che, secondo la letteratura scientifica, “quadruplica il rischio di cancro ai polmoni rispetto alle sole sigarette tradizionali”.

Secondo le stime, l’aumento di 5 euro potrebbe ridurre i consumi del 37% nel medio periodo. “Il fumo è il principale fattore di rischio oncologico – ricordano – ed è correlato anche a malattie cardiovascolari e respiratorie. Queste evidenze mostrano la necessità di intervenire quanto prima con politiche fiscali efficaci”.