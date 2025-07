Da alcuni mesi il panorama delle app dedicate alle imprese ha una nuova protagonista che sta rapidamente facendosi spazio sugli schermi degli smartphone di imprenditrici e imprenditori. Si tratta di “impresa italia” che, già dal nome, esprime tutta la sua vocazione ad essere il punto di riferimento per consentire a chi fa impresa di dialogare più facilmente con la Pubblica amministrazione a partire dalle Camere di commercio.

Cos’è l’app impresa italia e come si connette alla piattaforma web

L’app è la naturale evoluzione del portale web impresa.italia.it e permette di migliorare sensibilmente l’esperienza d’uso in modalità mobile già disponibile con la versione desktop. Documenti, visure, bilanci, atti, fascicoli, pratiche SUAP e Registro Imprese hanno trovato nell’app una nuova e più comoda forma d’uso, consentendo a chi ha un’impresa di sfruttare le potenzialità della trasformazione digitale per ridurre tempi e costi della burocrazia, migliorando le performance aziendali.

Dietro l’app c’è un’infrastruttura robusta e affidabile: la stessa InfoCamere, che gestisce il Registro delle imprese e la rete delle Camere di commercio, fornisce l’ossatura tecnologica del servizio che, approdando negli app store, si propone come strumento ancora più flessibile per i suoi utilizzatori.

Novità

In aggiunta alla possibilità di accedere, scaricare e condividere i propri documenti ufficiali, dall’inizio dell’anno l’app si è arricchita di nuove funzionalità che l’hanno trasformata da ambiente di consultazione a strumento interattivo. Nel passaggio all’ambiente app, infatti, il servizio si è trasformato in una utility multifunzione per la ricezione di notifiche push profilate, per effettuare pagamenti (come il versamento dei diritti dovuti alla Camera di commercio) e altre caratteristiche studiate per monitorare i processi amministrativi che coinvolgono l’impresa (ad esempio le pratiche allo sportello SUAP) e mantenere costantemente aggiornata la qualità dei dati della propria impresa, visibili da chiunque dal Registro Imprese.

Verifica della qualità dei dati

La prima new entry fra le funzionalità disponibili è quella del “Controllo Qualità” dei dati d’impresa. La funzione consente di controllare i principali adempimenti dell’impresa come la presenza di un domicilio digitale, l’effettivo deposito dei bilanci, la coerenza dello stato attività tra quanto riportato negli archivi delle Camere di commercio e dell’Agenzia delle entrate. Mantenere sempre aggiornati i propri dati iscritti nel Registro delle imprese ha quindi un duplice valore per l’azienda: anzitutto si ha la sicurezza che chi consulta il Registro

possa sempre trovare le informazioni corrette: dagli amministratori con i relativi poteri di firma e rappresentanza alle certificazioni effettivamente conseguite, fino alla composizione del capitale nel caso delle società. In secondo luogo, la certezza di avere i propri dati sempre aggiornati significa evitare possibili sanzioni per incompletezza delle comunicazioni obbligatorie.

Download dei bilanci multilingua

Dallo scorso mese di aprile, inoltre, in aggiunta alle versioni in italiano, l’app consente di scaricare i prospetti contabili dei bilanci anche in inglese, francese e tedesco. L’introduzione delle nuove lingue amplia la finestra delle opportunità per l’internazionalizzazione delle aziende, che possono così proporsi ad un mercato più vasto senza alcun costo aggiuntivo grazie alla leggibilità dei propri documenti ufficiali nelle principali lingue, sempre con la garanzia della fonte pubblica.

Notifiche push per tenersi informati

Una delle più importanti novità di “impresa italia” in questa prima parte del 2025 è certamente l’introduzione delle notifiche push, l’utente ha la garanzia di non “perdere un colpo” riguardo a possibili opportunità di intercettare iniziative utili a beneficio della propria azienda. Da bandi o voucher per finanziamenti a programmi di formazione imprenditoriale o per la trasformazione digitale e altro ancora.

E da luglio la sicurezza raddoppia…

Per aumentare la sicurezza degli utenti e ridurre il rischio di accessi non autorizzati riconosciuti come associati alla propria identità digitale, a partire dal 1° luglio 2025, l’app diventa indispensabile per poter richiedere il download dei propri documenti dalla piattaforma web. Aumentando la consapevolezza del legale rappresentante, la nuova soluzione utilizza la funzionalità di notifica push dell’app mobile “impresa italia”. Ogni volta che è richiesta l’erogazione di documenti ufficiali dell’impresa sia dal sito web sia dall’app con la propria identità digitale, si riceverà una notifica immediata sul proprio dispositivo mobile.

L’appuntamento per nuove funzionalità è fissato per l’autunno e verrà anticipato dal lancio di un’interfaccia nuova di zecca per l’app.