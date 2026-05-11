Una vasta distesa di schiuma marina ha coperto diversi chilometri di spiagge a Quequén, nella provincia argentina di Buenos Aires, dopo una violenta tempesta abbattutasi nel pomeriggio di venerdì. Il fenomeno è stato causato dal passaggio di un ciclone extratropicale che ha agitato intensamente il mare.

La forte turbolenza ha mescolato l’acqua con composti organici rilasciati dalle alghe presenti lungo la costa, generando la caratteristica schiuma che ha invaso la battigia, senza però causare danni rilevanti.