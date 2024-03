In Italia 5,7 milioni di dipendenti guadagnano in media meno di 11mila euro lordi annui

Com’è la situazione degli stipendi in Italia? Non proprio il massimo. Per esempio: circa 5,7 milioni di dipendenti guadagnano in media meno di 11 mila euro lordi annui. Lo rileva uno studio dell’Ufficio Economia dell’Area Politiche per lo Sviluppo della Cgil Nazionale, nel quale si analizzano le cause dei bassi salari in Italia a partire dalla discontinuità lavorativa, dal part time e dalla precarietà contrattuale. Nell studio poi si spiega che dal confronto tra le maggiori economie dell’Eurozona (dati Ocse) emerge come nel 2022 il salario medio in Italia si sia attestato a 31,5mila euro lordi annui, un livello nettamente più basso rispetto a quelli tedesco (45,5mila) e francese (41,7mila). A determinare un minore salario medio in Italia concorrono una maggior quota delle professioni non qualificate, l’alta incidenza del part time involontario (57,9%, la più alta di tutta l’Eurozona) e del lavoro a termine (16,9%) con una forte discontinuità lavorativa.