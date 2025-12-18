L’intesa stretta tra l’Egitto e Israele sul gas è “puramente commerciale, concluso sulla base di pure considerazioni economiche e di investimento, e non implica alcuna dimensione o intesa politica”. Lo ha detto il capo dell’ufficio stampa statale egiziano all’indomani dell’intesa da 30 miliardi di dollari approvata ieri dal premier israeliano Benjamin Netanyuahu.

Smentite, quindi alcune interpretazioni attribuite a “piattaforme mediatiche e social network”, di un avvicinamento a Israele dell’Egitto, da sempre strenuo sostenitore dello Stato palestinese.

Il più grande accordo di esportazione nella storia di Israele

“Di questo totale, 58 miliardi di shekel (15 miliardi di euro) andranno nelle casse dello Stato”, ha dichiarato Netanyahu durante un discorso televisivo.

“L’accordo è con la società americana Chevron, con partner israeliani che forniranno gas all’Egitto”, ha aggiunto. Il Ministro dell’Energia Eli Cohen, presente al discorso, ha dichiarato che “questo è il più grande accordo di esportazione nella storia dello Stato”.