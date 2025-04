La Russia è una vittima indiretta dei dazi di Trump. La causa è il calo del prezzo del petrolio provocato dal caos mondiale scatenato dal presidente americano.

Il caos era probabilmente nei disegni di Putin, la crisi petrolifera forse un po’ meno. La prosperità della Russia dipende dalle esportazioni di petrolio e gas.

L’economia russa, scrivono Anna Hirtenstein e Yousef Saba di Reuters, ha subito un forte rallentamento negli ultimi mesi, con settori industriali al di fuori della difesa in stagnazione. Si prevede che l’economia si contrarrà ulteriormente se il calo dei prezzi del petrolio e le turbolenze sui mercati globali persisteranno, secondo gli analisti.

Cresce la pressione sulla banca centrale del Paese affinché abbassi i tassi di interesse, nonostante l’inflazione persistente.

Mosca aveva basato il suo bilancio 2025 su un prezzo medio di 69,70 dollari al barile. Il governo messicano si aspettava 62,50 dollari. Per l’Iraq, che dipende quasi esclusivamente dalle entrate petrolifere per la spesa, i prezzi del greggio inferiori a 70 dollari rappresentano un problema.

La Russia e gli altri produttori

I governi dipendenti dal petrolio, proseguono Anna Hirtenstein e Yousef Saba, sono sotto pressione a causa dei prezzi del greggio più bassi dalla pandemia di COVID-19, con i funzionari che stanno preparando risposte politiche al calo delle entrate, come l’emissione di più debito e la riduzione della spesa.

Il greggio Brent è crollato di oltre il 15% nei giorni successivi agli aggressivi dazi del presidente statunitense Donald Trump, mentre l’escalation della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina alimentava preoccupazioni sulla recessione e sulla domanda di energia.

La stessa settimana, il cartello OPEC+ ha presentato un piano per aumentare l’offerta il mese prossimo. Il Brent è sceso sotto i 60 dollari al barile, raggiungendo il livello più basso da febbraio 2021.

I passati crolli dei prezzi del petrolio hanno imposto riforme dolorose ai governi che dipendono dalle entrate derivanti dalle esportazioni di greggio. Dieci anni fa, quando l’Arabia Saudita scatenò una guerra dei prezzi con l’industria statunitense dello scisto e il Brent scese a 36 dollari al barile, Riyadh tagliò la spesa e cancellò i sussidi energetici.

I ricordi di altre crisi petrolifere

La Libia bruciò le riserve della banca centrale e abrogò i progetti infrastrutturali, mentre l’Iraq dovette ricorrere agli aiuti internazionali per rimanere a galla. “Il calo del prezzo del petrolio che abbiamo visto nell’ultima settimana ci ha portato in un territorio in cui, per molte economie dipendenti dal petrolio, non sarà ciò di cui hanno bisogno per pareggiare i loro bilanci, nemmeno lontanamente”, ha affermato Richard Bronze, di Energy Aspects.

“Per alcune di loro, questo mette a rischio la spesa pubblica di base, aumentando il rischio di instabilità politica e disordini”.

Il Brasile sta preparando un’asta aggiuntiva quest’anno per le quote di partecipazione in aree petrolifere offshore per aumentare le entrate, secondo quattro fonti non autorizzate a parlare pubblicamente della questione. Il piano ha preso piede a causa del calo dei prezzi del petrolio e della crescente incertezza del commercio globale, hanno affermato.

“Siamo preoccupati e il semaforo giallo lampeggia”, ha dichiarato Claudio Castro, governatore dello stato di Rio de Janeiro, aggiungendo che prevede di mantenere la spesa. Il bilancio brasiliano per il 2025 prevedeva un prezzo medio del Brent di 80,79 dollari.

Altri paesi produttori stanno pianificando di colmare i loro deficit con il debito. Il Kuwait ha approvato una legge il mese scorso per consentire al suo governo di attingere ai mercati del debito internazionale per la prima volta dal 2017. Il ministro delle finanze del paese, Noora Al-Fassam, ha affermato che è importante migliorare la flessibilità delle finanze pubbliche.

Anche l’Arabia Saudita si è affidata ai mercati obbligazionari negli ultimi anni per finanziare il boom della spesa avviato per diversificare la propria economia. Il regno si trova ad affrontare crescenti pressioni per tagliare la spesa dopo il crollo dei prezzi del greggio, complicando gli ambiziosi piani di realizzazione di megaprogetti come la città di Neom. Il Fondo Monetario Internazionale stima che Riyadh necessiti di prezzi del petrolio superiori a 90 dollari al barile per pareggiare il bilancio.

“Stiamo valutando i recenti sviluppi e siamo pronti a prendere qualsiasi decisione politica necessaria per garantire che la nostra posizione fiscale rimanga solida”, ha dichiarato un portavoce del ministero delle finanze saudita in risposta alle domande di Reuters.

I prezzi del petrolio hanno trascorso il primo trimestre dell’anno in un intervallo compreso tra 69,28 e 82,03 dollari, appesantiti dal rallentamento della Cina e dall’imminente aumento dell’offerta dell’OPEC. Ciò rappresentava già una sfida per i governi che dipendono dagli elevati prezzi del petrolio, con l’ultimo calo che ne ha accelerato la pressione.

Il crollo dei prezzi probabilmente frenerà la frenesia infrastrutturale di Baghdad, nel tentativo di ricostruirsi dopo decenni di conflitto.

La Nigeria si aspettava di ricavare più della metà delle sue entrate totali dalle esportazioni di energia. Gli analisti affermano che il governo deve rivalutare questi obiettivi per riflettere la realtà globale. Il paese ha già raddoppiato i prestiti durante i periodi di calo dei prezzi del petrolio, anziché tagliare la spesa.

Anche prima del recente calo dei prezzi del petrolio, il presidente venezuelano Nicolas Maduro aveva già ridotto l’orario di lavoro dei dipendenti pubblici per ridurre i consumi energetici, inclusa la compagnia petrolifera statale PDVSA. Ha anche dichiarato l’emergenza economica nel paese sudamericano.

Trump ha inasprito le sanzioni statunitensi sul Venezuela e ha firmato un ordine esecutivo per imporre dazi secondari a qualsiasi paese che importi greggio venezuelano, causando una battuta d’arresto nelle esportazioni di petrolio che finanziano il bilancio statale. Il calo dei prezzi del petrolio aumenterà la pressione su Maduro affinché riduca ulteriormente la spesa. L’Iran dipende dalle entrate petrolifere per circa un terzo del suo bilancio, con il prezzo di riferimento fissato a 57,50 euro (64,38 dollari) al barile. Teheran è anche preoccupata per la rinnovata campagna di “massima pressione” di Trump, che prende di mira gli acquirenti cinesi di petrolio iraniano.

La Cina continuerà a importare petrolio iraniano? si chiedono infine i due giornalisti di Reuters.

Se la Cina continuerà a importare greggio iraniano nel mezzo della guerra commerciale con gli Stati Uniti sarà il fattore decisivo per le finanze di Teheran.