Il deposito Supersmart aggiornato a giugno 2025: rendimenti, vincoli, durata e condizioni per Open, Young, Pensione e Rinnova.

In un contesto in cui la liquidità parcheggiata sui conti tende a restare improduttiva, cresce l’interesse per il deposito Supersmart legato al libretto di risparmio postale. Si tratta di un’opzione garantita da Cassa Depositi e Prestiti, gestita da Poste Italiane, che consente ai risparmiatori di ottenere tassi di interesse fissi vincolando le somme per un periodo definito.

Il prodotto mantiene le caratteristiche di trasparenza e assenza di costi di gestione, fattori che ne fanno ancora oggi una scelta stabile per chi vuole mettere a frutto piccole somme senza esporsi ai rischi di mercato. Le quattro formule attive nel mese di giugno 2025 propongono vincoli tra 180 e 540 giorni con tassi lordi compresi fra 1,50% e 2,00%.

Le formule attive: durata e rendimento di ciascun deposito

Tra le opzioni disponibili, la più accessibile è il Supersmart Open, disponibile per tutti i titolari di libretto Smart. Il vincolo minimo è di 500 euro, la durata è fissata a 360 giorni e il tasso annuo lordo è dell’1,50%. Un capitale di 10.000 euro vincolato interamente produce un interesse netto di circa 109 euro, una volta sottratta la ritenuta fiscale del 26%.

Per i giovani tra 18 e 35 anni, è disponibile l’offerta Supersmart Young. Qui il vincolo resta a 500 euro, ma la durata si riduce a 180 giorni. Il tasso lordo sale al 2,00%, generando un interesse netto di circa 73 euro su un importo di 10.000 euro. Si tratta quindi di una formula pensata per introdurre alla cultura del risparmio una fascia più giovane della popolazione.

Chi invece riceve la pensione sul libretto può attivare l’offerta Supersmart Pensione, con vincolo a 364 giorni e tasso lordo sempre al 2,00%. L’interesse netto su 10.000 euro arriva in questo caso a circa 147 euro, grazie alla durata più lunga rispetto alla formula Young.

Infine, l’opzione Supersmart Rinnova è dedicata a chi ha già attivato in passato un Supersmart scaduto dopo il 1° aprile 2025. Il nuovo vincolo dura 540 giorni con un tasso lordo all’1,75%, generando un interesse netto di circa 191 euro. È prevista la possibilità di incrementare i versamenti in multipli di 50 euro, a partire sempre da una base minima di 500 euro.

Sicurezza, flessibilità e costi: come funziona il Supersmart

Uno degli aspetti più rilevanti del Supersmart resta l’assenza di costi: né per l’attivazione né per l’estinzione del vincolo. Tuttavia, se il risparmiatore decide di sbloccare in anticipo le somme depositate, non ottiene il tasso promesso ma soltanto quello base in vigore in quel momento. Il vincolo può essere estinto parzialmente, ma sempre a partire da almeno 50 euro e in multipli di 50. Il saldo residuo, al termine dell’operazione, non può essere inferiore a 500 euro per il Supersmart e a 1.000 euro per le offerte promozionali attive.

Gli interessi maturati sono tassati al 26%, secondo la normativa vigente sui redditi da capitale, mentre è prevista anche l’imposta di bollo annua in misura proporzionale al saldo. Le condizioni sono chiare e uniformi, e la garanzia statale su CDP contribuisce a rafforzare la fiducia nello strumento.

Per chi ha esigenze di parcheggiare denaro a breve termine con tassi più alti rispetto a un conto corrente e senza voler bloccare somme su buoni fruttiferi per anni, il Supersmart rappresenta una valida via intermedia.

La possibilità di scegliere tra più opzioni, differenziate per durata e tasso, consente ai risparmiatori – giovani, pensionati o famiglie – di trovare la formula più adatta al proprio profilo, mantenendo sicurezza, rendimento e libertà di gestione.