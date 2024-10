Supportare lo sviluppo della rete di stazioni di ricarica nel Paese attraverso un approccio di sistema tra distributori di energia elettrica e operatori della ricarica. È l’obiettivo del Protocollo d’intesa firmato da E-Distribuzione, Motus-E e Utilitalia, che prevede una serie di iniziative per agevolare e intensificare il dialogo tra le parti, attraverso canali di comunicazione maggiormente strutturati. Oltre a questo, i firmatari si impegnano a coinvolgere le Amministrazioni comunali per individuare, in fase di realizzazione dei Bandi di gara locali, le aree maggiormente idonee alla connessione alla rete elettrica delle stazioni di ricarica.

Il Protocollo propone anche azioni concrete per facilitare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione dei trasporti indicati nel PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima) e nel PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza); ad esempio l’individuazione dell’area per la costruzione di cabine di trasformazione media e bassa tensione qualora necessarie. Il documento affronta anche il tema della gestione delle richieste di allacci delle colonnine sul suolo pubblico, e più in generale, lo scopo è rendere uniformi i provvedimenti autorizzativi per le infrastrutture dell’operatore di ricarica e la rete del distributore.

“La rete elettrica di distribuzione è l’elemento abilitante della transizione energetica e dell’elettrificazione dei consumi” – dichiara Vincenzo Ranieri, Amministratore Delegato di E-Distribuzione. – “Il protocollo sottoscritto oggi con Motus-E e Utilitalia conferma il nostro impegno nell’individuare, in piena sinergia con le due Associazioni, azioni concrete per facilitare le operazioni di connessione alla rete delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici che, grazie all’innovazione tecnologica, saranno sempre più potenti e performanti.”

“Questa intesa rappresenta un passo avanti importante per la diffusione della mobilità elettrica in Italia ed è un esempio di cooperazione particolarmente significativo. Di fronte a una transizione ineludibile come l’elettrificazione dei trasporti, infatti, è indispensabile che le diverse industrie e i settori coinvolti intensifichino il dialogo e il coordinamento delle attività, per consentire al Paese di cogliere tutte le nuove opportunità di sviluppo che derivano dalle trasformazioni in atto”, commenta il Presidente di Motus-E, Fabio Pressi.

“Gli obiettivi definiti dal PNIEC per la diffusione delle infrastrutture funzionali alla diffusione della mobilità elettrica richiederanno nei prossimi anni ai Gestori delle reti di distribuzione di energia elettrica un impegno tecnico-organizzativo, oltre che finanziario, molto rilevante. Utilitalia, rappresentando le proprie associate che operano nella distribuzione elettrica, ha trovato in E-Distribuzione e Motus-E interlocutori che condividono la medesima visione sul tema e interessati a creare una sinergia tra comparti industriali con finalità convergenti” dichiara il Presidente Filippo Brandolini di Utilitalia.