Un dramma improvviso ha colpito l’Appennino reggiano, dove un bambino di quattro anni è morto all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti dopo un episodio di gastroenterite. La notizia è stata resa nota dall’Azienda Usl di Reggio Emilia attraverso una comunicazione ufficiale.

Il comunicato

“Nella notte tra sabato e domenica – si legge nel comunicato – è stato portato dai genitori al pronto soccorso. Ricoverato in pediatria, sono stati svolti tutti gli accertamenti necessari, che non hanno evidenziato alterazioni di rilievo. Si è poi intrapresa una terapia reidratante. Dopo una fase di graduale miglioramento, nella giornata di domenica il bambino ha avuto un improvviso e repentino peggioramento clinico con arresto cardio-respiratorio. Sottoposto immediatamente alle manovre rianimatorie messe in atto dai medici anestesisti, pediatri, cardiologi presenti, per oltre un’ora con procedure ad alta complessità, purtroppo senza esito positivo”.

Sul corpo è stato disposto un riscontro diagnostico per chiarire le cause improvvise del decesso. “Alla famiglia, l’Azienda con tutti i suoi professionisti porge le più sentire condoglianze per la gravissima perdita” conclude il comunicato.