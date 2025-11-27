Dal 1 dicembre entreranno in vigore nuove modalità per pagare il rilascio del passaporto. Il tradizionale bollettino postale non sarà più utilizzabile e verrà sostituito dai servizi digitali messi a disposizione da Poste italiane, sia negli uffici postali sia online. Si aggiunge anche la piattaforma PagoPa, ormai centrale nei pagamenti verso la Pubblica amministrazione. Il decreto interministeriale del 23 settembre – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre – stabilisce inoltre un lieve aumento dell’importo, che passa da 42,50 euro a 42,70 euro.

Dove e come si potrà pagare

I cittadini potranno effettuare il pagamento presso gli uffici postali, agli sportelli bancari che aderiscono al sistema PagoPa e tramite i prestatori di servizi di pagamento presenti in tabaccherie e ricevitorie. Sarà possibile pagare anche da casa, utilizzando le piattaforme online di Poste, banche e operatori autorizzati, rendendo l’intera procedura più rapida e accessibile. L’obiettivo è semplificare il processo ed eliminare definitivamente l’obbligo del bollettino cartaceo.

Quali dati fornire e validità dei vecchi pagamenti

Per completare il pagamento sarà necessario indicare il nominativo e il codice fiscale della persona per cui si richiede il passaporto, inclusi i minori. Rimane comunque valida la documentazione già pagata tramite bollettino postale prima del 1 dicembre, che continuerà a essere accettata dagli uffici competenti.