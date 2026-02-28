Pensione marzo 2026: calendario pagamenti, cedolino online e aumenti Irpef spiegati
La pensione di marzo 2026 sarà accreditata a partire da lunedì 2 marzo, poiché il 1 marzo cade di domenica. L’accredito in banca o alla posta avviene il primo giorno bancabile del mese. Per chi preferisce il ritiro in contanti presso gli sportelli postali, il pagamento segue l’ordine alfabetico dei cognomi:
- Lunedì 2 marzo: cognomi dalla A alla C
- Martedì 3 marzo: cognomi dalla D alla K
- Mercoledì 4 marzo: cognomi dalla L alla P
- Giovedì 5 marzo: cognomi dalla Q alla Z
Cedolino online e consultazione anticipata
Il cedolino della pensione è disponibile già dalla seconda metà di febbraio. Consultarlo permette di verificare eventuali variazioni dell’importo, come aumenti o diminuzioni legate a conguagli, maggiorazioni o riduzioni fiscali. L’accesso avviene tramite area riservata INPS usando SPID, CIE o CNS. Chi riscontra difficoltà può recarsi presso un ufficio dedicato per assistenza.
Doppi aumenti per alcune pensioni
Molti pensionati riceveranno un doppio aumento a marzo:
- Riduzione Irpef: il secondo scaglione passa dal 35% al 33% per redditi tra 28.000 e 50.000 euro annui.
- Maggiorazioni sociali: 20 euro mensili aggiuntivi per pensionati over 70 e invalidi civili totali maggiorenni con basso reddito, comprensivi di arretrati di gennaio e febbraio 2026.
Possibili riduzioni dell’assegno pensionistico
Alcuni pensionati vedranno un importo inferiore a causa di:
- Conguagli a debito dell’Irpef dell’anno precedente
- Rateizzazione dell’addizionale comunale in acconto sul 2026