Un nuovo progetto di comunicazione che ha l’obiettivo di incoraggiare il risparmio energetico aiutando i bambini a superare la paura del buio: Plenitude presenta oggi Goodnight Light, il libro per diventare amici del buio. Un’iniziativa coerente con la sua mission di Società Benefit, che prevede finalità di beneficio comune per ambiente e persone, coinvolgendo anche le nuove generazioni. Il timore del buio è una sensazione comune, specie tra i più piccoli. Quando arriva il momento di addormentarsi, nel proprio letto, magari da soli, tutto sembra più silenzioso, la soglia di attenzione si allenta e il mondo attorno ai bambini così ben governato durante il giorno diventa più misterioso e la fantasia si accende, popolando la stanza di ombre e forme.

Lo conferma una ricerca di Doxa1 realizzata in collaborazione con Plenitude in Italia, Spagna e Francia a supporto di questo progetto internazionale: tre bambini su quattro tra i 3 e i 9 anni, specie quando vanno a dormire o quando si svegliano la notte, hanno timore del buio. Le famiglie si trovano quindi a convivere quotidianamente con questa paura e cercano di aiutare i propri figli ad affrontarla, cercando di rassicurarli e di creare soluzioni che li aiutino a sentirsi sereni anche di notte. Tra le strategie più adottate, la maggioranza dei genitori preferisce ad esempio lasciare una luce accesa in cameretta, per rassicurare i propri figli e farli addormentare serenamente. Si tratta di un comportamento molto diffuso, ma poco efficiente energeticamente e che tende ad alimentare l’insicurezza dei bambini anziché aiutarli a superare la propria paura.

“I bambini hanno bisogno di circoscrivere in modo concreto quello che li spaventa, così da poterlo controllare. Ecco perché è efficace trasformare il buio, entità astratta, pervasiva e avvolgente, in un personaggio”, ha dichiarato Elena Urso, esperta pedagogista. “Dare una forma visibile e comprensibile a uno stato d’animo o a qualcosa di astratto come la paura del buio permette ai bambini di avere la sensazione di poterla conoscere, capire e quindi affrontare con serenità, attraverso ad esempio un rituale conosciuto prima di addormentarsi, per accompagnarli verso un dolce riposo. In questo senso, la lettura di una storia è una buona abitudine, perché infonde nei bambini uno stato di tranquillità e permette loro di elaborare le proprie inquietudini”.

Il buio può essere quindi un buon amico, anche per limitare i consumi di energia: un rituale della buonanotte, come la lettura di una storia a luci soffuse, può predisporre un ambiente e un’atmosfera rassicuranti e riconoscibili. E’ questo il concept alla base del libro Goodnight Light, che dal 20 e 21 marzo sarà disponibile gratuitamente al pubblico presso i flagship store Plenitude aderenti all’iniziativa. Realizzato in collaborazione con TBWA\Italia e gli autori Elisa Binda e Mattia Perego2 e l’illustratrice Hello Saris3, il libro è stato stampato con un inchiostro speciale che si manifesta solo al buio e si ricarica con la luce del giorno. Le sue pagine, che alla luce appaiono bianche, al buio si accendono e si riempiono di parole per raccontare la storia di Lucilla e di Ombro, il suo amico speciale, che con una simpatica filastrocca le spiegherà che il buio non è qualcosa da temere, bensì un prezioso alleato per risparmiare energia.

“Goodnight Light arricchisce un momento di intimità familiare e di rasserenamento del bambino con un prezioso messaggio educativo sull’efficienza energetica. Grazie a un linguaggio creativo e ludico capace di unire grandi e piccini, il progetto apre un dialogo su temi e valori che da sempre guidano la cultura e il posizionamento di Plenitude”, ha dichiarato Giorgia Molajoni, Chief Technology and Communication Officer di Plenitude.

Maggiori informazioni sull’iniziativa sono disponibili a https://eniplenitude.com/goodnightlight