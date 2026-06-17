Poste Italiane ha aperto una nuova campagna di reclutamento su scala nazionale, offrendo un’opportunità di carriera solida e strutturata. L’azienda, infatti, è alla ricerca di operatori di sportello da inserire all’interno dei propri uffici postali con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le candidature devono essere trasmesse esclusivamente online entro le ore 14:59 di venerdì 19 giugno 2026.

Poste Italiane, cosa fa l’operatore di sportello

In cosa consiste il lavoro? L’operatore di sportello, che costituisce il volto dell’azienda per la clientela, funge da principale punto di contatto per l’erogazione dei servizi. Le mansioni principali comprendono la gestione diretta delle operazioni di sportello, attività di assistenza e consulenza alla clientela, oltre alla promozione costante dei numerosi prodotti e servizi offerti da Poste Italiane. È un ruolo dinamico, che richiede non solo solide competenze tecniche di base, ma anche spiccate capacità relazionali, una naturale propensione al problem solving e un approccio orientato alla soddisfazione dell’utente.

I requisiti

Le posizioni di lavoro aperte pubblicate riguardano uffici postali situati in 18 province italiane. Le sedi indicate sono: Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Gorizia, Milano, Pavia, Piacenza, Pordenone, Reggio Emilia, Siena, Sondrio, Trento, Treviso, Udine, Verona e Vicenza. Per partecipare alla selezione è necessario possedere un diploma di scuola secondaria superiore quinquennale conseguito con una votazione di almeno: 70/100, nel sistema attuale; 42/60, per i diplomi conseguiti con il precedente sistema di valutazione.

Sebbene non sia obbligatoria, la conoscenza della lingua inglese viene considerata un titolo preferenziale di rilievo, in particolare per le sedi situate in località ad alta vocazione turistica o in aree interessate da servizi internazionali. La procedura di selezione non si limita alla valutazione del curriculum, ma punta a identificare profili capaci di integrarsi rapidamente nelle dinamiche aziendali. Nell’offerta non sono indicati limite massimo di età, specifiche classi di diploma o di laurea, precedenti esperienze professionali obbligatorie, il possesso della patente o particolari certificazioni linguistiche. È però essenziale riportare correttamente nella candidatura il titolo di studio e la relativa votazione.

Come inviare la candidatura

Per partecipare alla selezione, gli interessati dovranno inoltrare la propria candidatura esclusivamente attraverso il portale ufficiale dell’azienda, accedendo alla sezione “Lavora con noi”. È necessario compilare il form dedicato, indicando le sedi di preferenza tra quelle disponibili nell’elenco. Si raccomanda la massima attenzione alla scadenza: come detto, il termine ultimo per l’invio delle domande è fissato per il giorno 19 giugno. Una volta inoltrata la richiesta online, i candidati il cui profilo risulterà in linea con le esigenze aziendali saranno contattati direttamente da Poste Italiane per procedere con le fasi successive dell’iter selettivo.

Infine, come detto, Poste Italiane offre un contratto a tempo indeterminato. L’orario, invece, potrà essere part-time oppure full-time, in funzione delle esigenze aziendali della sede di assegnazione. L’annuncio non indica una cifra precisa in euro, ma specifica che la retribuzione lorda annuale di ingresso sarà conforme al livello D del Contratto collettivo nazionale di lavoro di Poste Italiane. Per i contratti part-time la retribuzione sarà riproporzionata sulla base dell’orario concordato.