I Premi “Economia Internazionale” e “Francesco Manzitti” (giunto alla XIV edizione) e il Premio “Famiglia Manzitti” saranno consegnati oggi, venerdì 17 novembre 2023, a Genova.

La consegna dei premi si terrà alle 15,30 presso il Palazzo della Borsa Valori di Genova Via XX Settembre, 4.

il premio “Francesco Manzitti” è stato assegnato all’imprenditrice Ornella Barra (Chief Operating Officer, International presso Walgreens Boots Alliance – gruppo globale health & beauty). Il premio “Economia Internazionale” all’economista Pier Carlo Padoan (già accademico e Ministro, attualmente presidente del CdA di Unicredit). A Padoan va anche il premio voluto dalla Famiglia Manzitti, che da anni affianca l’Istituto di Economia Internazionale in questo evento.

In coincidenza con la consegna dei premi, si svolgerà un convegno che quest’anno ha per tema “La globalizzazione dopo la crisi pandemica”.

La pandemia da Covid 19, spiega una nota di presentazione, ha provocato una fase recessiva più pronunciata di quella successiva alla crisi finanziaria del 2008. In questa fase la globalizzazione è stata colpita duramente, soprattutto in alcuni dei suoi aspetti chiave come gli scambi internazionali.

Si sono contestualmente diffusi timori di un processo di deglobalizzazione, alimentati, oltreché da un indebolimento delle catene globali di produzione, dall’avvio di pratiche protezionistiche.

Nonostante la crisi pandemica e lo shock della guerra russo -ucraina, la globalizzazione sembra tuttora consistente. Ciò è di buon auspicio. Infatti, essa ha sicuramente contribuito a migliorare la vita di milioni di persone, che sono uscite dalla povertà e oggi vivono a pieno titolo nel mondo cosiddetto “sviluppato” (basti pensare ai Paesi del sud est asiatico, come Cina, Corea del Sud, Taiwan e Vietnam).

La produzione industriale di molti beni di consumo, e non solo, si è spostata in quei Paesi. I benefici economici anche per l’Occidente sono stati tangibili e si sono tradotti principalmente in prezzi dei prodotti inferiori e in un lungo periodo di bassa inflazione.

È proprio su questi temi, in particolare sulle prospettive della globalizzazione, che si incentrerà il convegno 2023 dell’Istituto di Economia Internazionale.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Camera di Commercio – Luigi Attanasio – e del direttore scientifico della rivista Economia Internazionale/International Economics – Giovanni Battista Pittaluga – saranno importanti economisti a spiegare queste tematiche anche da differenti punti di vista: Paolo Guerrieri Paleotti, docente alla Paris School of International Affairs, Sciences-Po, Gianmarco Ottaviano, economista dell’Università Bocconi di Milano, Elena Seghezza, docente dell’Università di Genova.