Due mesi fa scoppiava il conflitto in Iran e in questi sessanta giorni gli italiani hanno speso, considerando solo bollette, carburante e mutui, oltre 1,7 miliardi di euro in più. Il dato arriva dall’analisi di Facile.it, che ha calcolato quanto sia effettivamente pesata sulle tasche dei consumatori la guerra ad oggi.

Bruciati 1,7 miliardi, 1,2 solo in carburanti

Nello specifico, tra marzo e aprile, l’aggravio sulle bollette luce e gas è di circa 500 milioni di euro, mentre per la benzina e il diesel la spesa extra è arrivata a 1,2 miliardi. Anche le rate dei mutui variabili sono tornate a salire, con aumenti che, secondo le previsioni, potrebbero arrivare entro fine anno a 40 euro per un mutuo standard da 125.000 euro in 25 anni.