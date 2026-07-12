I salari reali italiani hanno registrato una lieve crescita nei primi mesi del 2026, ma restano ancora pesantemente penalizzati rispetto agli anni precedenti. È quanto emerge dalle Prospettive sull’occupazione Ocse 2026, nella scheda dedicata all’Italia.

I dati

Nel primo trimestre dell’anno, si legge nel rapporto, i salari reali “sono cresciuti dell’1,3% su base annua, principalmente grazie alla bassa inflazione”. Nonostante il recupero, però, “risultavano ancora inferiori del 6,1% rispetto al primo trimestre del 2021: si tratta del divario più ampio tra le principali economie dell’Ocse”.

L’organizzazione con sede a Parigi lancia inoltre un allarme sugli effetti del nuovo aumento dei prezzi energetici. “Il recente rialzo dei prezzi dell’energia – spiega l’Ocse – sta nuovamente spingendo al rialzo l’inflazione e al ribasso i salari reali”. Secondo le previsioni, “ipotizzando che i notevoli contraccolpi del conflitto in Medio Oriente si limitino a un arco temporale relativamente breve”, i salari reali italiani “caleranno dello 0,9% nel 2026 e aumenteranno solo dello 0,2% nel 2027”.

A pesare, secondo il rapporto, saranno anche “il limitato numero di rinnovi contrattuali previsti per il 2027 e la persistente capacità inutilizzata del mercato del lavoro”.

L’Ocse sottolinea inoltre che in Italia “la tensione sul mercato del lavoro si è attenuata e si colloca ora al di sotto dei livelli record pre-pandemici”. Restano però “carenze strutturali legate all’invecchiamento della popolazione, alla trasformazione digitale, alla transizione verso la neutralità carbonica e alla scarsa qualità dell’occupazione in alcuni settori”.

M5s all’attacco

“Vedete quel quadratino azzurro sotto l’Italia? – ha scritto sui social il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli -. Sono i salari reali italiani: nel primo trimestre 2026 risultano ancora inferiori del 6,1% rispetto al primo trimestre 2021. È il dato peggiore tra le principali economie Ocse”. “Davanti a questi numeri, il Governo avrebbe il dovere di tacere e agire”.

“Invece – ha concluso – continua con le penose fanfare della propaganda, raccontando un Paese che semplicemente non esiste”.